Опубликован рейтинг киевских школ по итогам ВНО-2018       

Выпускники более 20 средних школ набрали в среднем по трем предметам не более 160 баллов

В Киеве выпускники более 20 заведений среднего образования в ходе Внешнего независимого оценивания - 2018 набрали по каждому из любых трех предметов не более 160 баллов. Это следует из опубликованного рейтинга коммунального предприятия "Образовательное агентство города Киева".

Первое место в рейтинге занял Технический лицей Национального технического университета "Киевский политехнический институт" (Соломенский район). Здесь из 105 выпускников 17 человек набрали по каждому из любых трех предметов не менее 190 баллов. В топ-5 рейтинга также вошли Естественно-научный лицей №145, лицей "Научная смена", Политехнический лицей КПИ и Киево-Печерский лицей № 171 "Лидер".

Согласно опубликованному рейтингу, выпускники 25 киевских заведений среднего образования набрали по каждому из любых трех предметов не более 160 баллов.

Напомним, ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что с 2019/2020 учебного года планируется введение сертификации учителей по принципу ВНО: тестирование будет включать вопросы по профильному предмету, методике преподавания и возрастной психологии детей.