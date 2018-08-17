Опубліковано рейтинг київських шкіл за підсумками ЗНО-2018

Випускники понад 20 середніх шкіл набрали в середньому по трьом предметам не більше 160 балів

У Києві випускники понад 20 закладів середньої освіти в ході Зовнішнього незалежного оцінювання - 2018 набрали по кожному з будь-яких трьох предметів не більше 160 балів. Це випливає з опублікованого рейтингу комунального підприємства "Освітнє агентство міста Києва".

Перше місце в рейтингу зайняв Технічний ліцей Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" (Солом'янський район). Тут з 105 випускників 17 осіб набрали по кожному з будь-яких трьох предметів не менше 190 балів. До топ-5 рейтингу також увійшли Природничо-науковий ліцей №145, ліцей "Наукова зміна", Політехнічний ліцей КПІ та Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер".

Відповідно до опублікованого рейтингу, випускники 25 київських закладів середньої освіти набрали по кожному з будь-яких трьох предметів не більше 160 балів.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявила, що з 2019/2020 навчального року планується введення сертифікації вчителів за принципом ЗНО: тестування буде включати питання з профільного предмета, методикою викладання та вікової психології дітей.