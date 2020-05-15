Опубликован предварительный отчет ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов

Иллюстративное фото (УНИАН)

Отчет обнародован в издании "Голос Украины"

В издании "Голос Украины" было опубликован предварительный отчет Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская область), г. Калиновка (Винницкая область), г. Балаклея (Харьковская область), г. Сватово (Луганская область), г. Кривой Рог (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию.

В частности, данный отчет парламент принял к сведению и продолжил работу комиссии еще на полгода.

В документе, в частности, рекомендуется Офису генерального прокурора принять меры по реагированию по фактам, приведенным в предыдущем отчете Временной следственной комиссии.

"Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе заслушать на пленарном заседании Верховной рады Украины до 29 октября 2020 года", - указано в сообщении.

Напомним, Офис генерального прокурора приобщит отчет Временной следственной комиссии парламента по взрывам военного арсенала в Балаклее к материалам расследования.

Как писало РБК-Украина, в ВСК назвали причиной одного из первых взрывов, который и спровоцировал пожар в Балаклее, подрыв специальных зарядов. При этом в комиссии исключили версию о подрыве складов с помощью беспилотника.

В то же время в СБУ сообщили, что продолжают расследовать взрыв военного арсенала в Балаклее как диверсию несмотря на заявление ВСК.

Автор: Юлия Струк