Оптово-рыночная цена электроэнергии с 1 января 2019 вырастет лишь на 2-3%, - эксперт

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эксперт заявил, что в Украине оптовая цена на электроэнергию для промышленности в среднем в два раза ниже, чем в Европе

Согласно утвержденным НКРЭКУ тарифам, в 2019 году тариф на электрическую энергию для населения не изменится, а оптово-рыночная цена (ОРЦ) электроэнергии возрастет лишь на 2-3%. Об этом на своей странице в Facebook заявил энергоэксперт, член наблюдательного совета Института энергетических исследований Юрий Корольчук, сообщают "Українські новини".

Он напомнил, что сегодня НКРЭКУ утвердила тарифы на 2019 для "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Энергоатома", а вчера утвердили тарифы для облэнерго. По его словам, вторым важным фактором после невозрастания тарифа для населения и бизнеса станет повышение ОРЦ на 2-3%.

"Не на 15 или 20%, как пугают потребителей политики и активисты. Рост ОРЦ на 2-3% и фоне инфляции в 12%, на фоне роста цены на газ на 23% с 7000 грн до 8550 грн. И только за этот год! Согласитесь, рост на 2-3% - это не то, что мелочь, это ничто!" - заявил эксперт.

Он пояснил, что основная причина повышения тарифа на несколько процентов - это повышение зарплат в отрасли.

"Безумно, что ситуация на энергорынке может предусматривать второй этап повышения ОРЦ. Но вероятно, что это произойдет лишь с третьего квартала 2019 года. Однако, даже это решение будет не больше, чем формальностью, поскольку с лета следующего года должен заработать новый рынок электроэнергии. И, соответственно, ОРЦ перестанет существовать как явление и останется только в истории энергосектора Украины", - подчеркнул Юрий Корольчук.

Эксперт отметил, что летом НКРЭКУ уже отменила методику расчета ОРЦ и в том числе так называемую формулу "Роттердам+", поэтому НКРЭКУ не устанавливает тарифы.

"На этом фоне обычно вызывает удивление заявление о проведении митинга под стенами НКРЭКУ с участием политиков и активистов от политики. Я уже молчу, что регулятор является независимым и эти же народные депутаты поддерживали энергореформу, якобы боролись за независимость "регулятора", а теперь их эта независимость уже не устраивает", - заявил энергоэксперт.

По словам Юрия Корольчука, "депутаты, как всегда, взяли на себя миссию "спасти планету" в стиле голливудского боевика, только в нашем украинском случае депутаты собираются спасать страну от повышения тарифов".

"Даже не сомневаюсь, что депутаты проинформированы не хуже меня. И прекрасно знают, что повышения не будет. Ни для населения, ни для бизнеса. Но, тем не менее, они сознательно собираются устроить показательное театральное выступление с прицелом на будущие выборы. Если кто-то и придет на митинг - кроме самих депутатов и их окружения, - то традиционно услышит рассказы, что "Роттердам+" привел к повышению тарифов и украинский бизнес платит за электроэнергию больше, чем европейский", - рассказал эксперт.

По его словам, уже неоднократно было сказано, что подобные утверждения являются манипуляцией. По мнению Юрия Корольчука, такие заявления "нужно проверять вообще на "детекторе лжи".

"Тем более потребители Украины сегодня ничего не переплачивают. На сегодня ОРЦ в Украине примерно 50 евро за МВт-час. Но в ОРЦ треть суммы - это "не генерация". Это дотации, потери, налоги и другие дополнительные составляющие. И только две трети - собственно, отпускная цена производителя электроэнергии. Иными словами, в Украине оптовая отпускная цена на э/э - около 33 евро за МВт-ч. В Европе, по данным отчета Еврокомиссии, средняя базовая цена производителей - 43,8 евро за МВт- ч. И эту цену вы получите, если покупаете электроэнергию ровным графиком. А за внутрисуточные "пики" придется доплатить и для этого умножить базовую цену на коэффициент 1,3-1,6", - написал энергоэксперт.

Он добавил, что таким образом в Украине оптовая цена на электроэнергию для промышленности в среднем в два раза ниже, чем в Европе.

"Поэтому все эти политические рассказы, что "Роттердам+" привел к тому, что население и бизнес переплачивают за электроэнергию - являются попыткой обмануть доверчивый народ, который банально не может вникнуть и разобраться в работе энергорынка", - резюмировал Юрий Корольчук.

Ранее председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что тарифы на электроэнергию для населения в следующем году подниматься не будут. Действующие тарифы на электроэнергию для населения остаются неизменными с марта 2017 года.