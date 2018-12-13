Оптово-ринкова ціна електроенергії з 1 січня 2019 року зросте лише на 2-3%, - експерт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експерт заявив, що в Україні оптова ціна на електроенергію для промисловості в середньому в два рази нижче, ніж в Європі

Згідно з затвердженими НКРЕКП тарифами, в 2019 року тариф на електричну енергію для населення не зміниться, а оптово-ринкова ціна (ОРЦ) електроенергії зросте лише на 2-3%. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив енергоексперт, член наглядової ради Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук, повідомляють "Українські новини".

Він нагадав, що сьогодні НКРЕКП затвердила тарифи на 2019 для "Укренерго", "Укргідроенерго" та "Енергоатом", а вчора затвердили тарифи для обленерго. За його словами, другим важливим чинником після незростання тарифу для населення та бізнесу стане підвищення ОРЦ на 2-3%.

"Не на 15 або 20%, як лякають споживачів політики та активісти. Зростання ОРЦ на 2-3% і тлі інфляції в 12%, на тлі зростання ціни на газ на 23% з 7000 грн до 8550 грн. І лише за цей рік! Погодьтеся, зростання на 2-3% - це не те, що дрібниця, це ніщо!" - заявив експерт.

Він пояснив, що основна причина підвищення тарифу на кілька відсотків - це підвищення зарплат у галузі.

"Шалено, що ситуація на енергоринку може передбачати другий етап підвищення ОРЦ. Але ймовірно, що це станеться лише з третього кварталу 2019 року. Проте, навіть це рішення буде не більше, ніж формальністю, оскільки з літа наступного року має запрацювати новий ринок електроенергії. І, відповідно, ОРЦ перестане існувати як явище і залишиться лише в історії енергосектору України", - підкреслив Юрій Корольчук.

Експерт зазначив, що влітку НКРЕКП вже скасувала методику розрахунку ОРЦ і в тому числі так звану формулу "Роттердам+", тому НКРЕКП не встановлює тарифи.

"На цьому тлі зазвичай викликає здивування заява про проведення мітингу під стінами НКРЕКП з участю політиків і активістів від політики. Я вже мовчу, що регулятор є незалежним і ці ж народні депутати підтримували энергореформу, нібито боролися за незалежність "регулятора", а тепер їх ця незалежність вже не влаштовує", - заявив енергоексперт.

За словами Юрія Корольчука, "депутати, як завжди, взяли на себе місію врятувати планету "у стилі голлівудського бойовика, тільки в нашому українському випадку депутати збираються рятувати країну від підвищення тарифів".

"Навіть не сумніваюся, що депутати проінформовані не гірше за мене. І прекрасно знають, що підвищення не буде. Ні для населення, ні для бізнесу. Але, тим не менш, вони свідомо збираються влаштувати показовий театральний виступ з прицілом на майбутні вибори. Якщо хтось і прийде на мітинг - крім самих депутатів і їх оточення, - то традиційно почує розповіді, що "Роттердам+" призвів до підвищення тарифів і український бізнес платить за електроенергію більше, ніж європейський", - розповів експерт.

За його словами, вже неодноразово було сказано, що подібні твердження є маніпуляцією. На думку Юрія Корольчука, такі заяви "потрібно перевіряти взагалі на "детекторі брехні".

"Тим більше споживачі України сьогодні нічого не переплачують. На сьогодні ОРЦ в Україні приблизно 50 євро за МВт-годину. Але в ОРЦ третину суми - це "не генерація". Це дотації, втрати, податки та інші додаткові складові. І тільки дві третини - власне, відпускна ціна виробника електроенергії. Іншими словами, в Україні оптова відпускна ціна на е/е - близько 33 євро за МВт-год. В Європі, за даними звіту Єврокомісії, середня базова ціна виробників - 43,8 євро за МВт-год. І цю ціну ви отримаєте, якщо купуєте електроенергію рівним графіком. А за внутрішньодобові "піки" доведеться доплатити і для цього помножити на базову ціну на коефіцієнт 1,3-1,6", - написав енергоексперт.

Він додав, що таким чином в Україні оптова ціна на електроенергію для промисловості в середньому в два рази нижче, ніж в Європі.

"Тому всі ці політичні розповіді, що "Роттердам+" призвів до того, що населення і бізнес переплачують за електроенергію - є спробою обдурити довірливий народ, який банально не може вникнути і розібратися в роботі енергоринку", - резюмував Юрій Корольчук.

Раніше голова НКРЕКП Оксана Кривенко повідомила, що тарифи на електроенергію для населення в наступному році підніматися не будуть. Діючі тарифи на електроенергію для населення залишаються незмінними з березня 2017 року.