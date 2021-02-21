Оптовая цена электроэнергии в 2020 не позволяла ТЭС импортировать допобъемы угля, - эксперт

"Средневзвешенные цены на РДН в ОЭС Украины в 2020 году составили: первое полугодие - 1301 грн/МВт*ч, второе полугодие - 1398 грн/Мвт*ч. Были ли эти цены на электричество ТЭС достаточными, чтобы закупить дополнительный уголь для замещения производства электроэнергии блоков АЭС? Однозначный ответ - нет", - сообщил эксперт.

Он отметил, что угля собственной добычи для компенсации работы АЭС было недостаточно, поэтому единственным выходом был импорт топлива.

"Максимальная предельная цена угля для закупки по импорту в такой цене на электричество составляет примерно 1100 грн/т, или ~ 40$/t (на калорийность 6000 и без расходов на доставку/фрахт до границы, перевалку, и расходов на доставку до ТЭС железной дорогой). Зато, на API2 и АРІ4 в 4кв 2020 - 1-м квартале 2021 года цена на уголь колебалась в диапазоне $65 - 70 за тонну", - пояснил эксперт.

Следовательно, искусственно заниженные цены на РСВ не давали возможности тепловым станциям закупать импортный уголь, чтобы компенсировать падение производства электроэнергии на АЭС, что произошло в 4 кв. 2020 году.

Это и стало причиной резкого уменьшения запасов угля на складах генерирующих компаний.

"При такой цене на РСН тепловая генерация не имела возможности купить уголь по импорту",- подытожил эксперт.