Оптова ціна електроенергії у 2020 не дозволяла ТЕС імпортувати додаткові обсяги вугілля, - експерт

"Середньозважені ціни на РДН в ОЕС України у 2020 році склали: перше півріччя - 1301 грн/МВт*г, друге півріччя - 1398 грн/Мвт*г. Чи були ці ціни на електрику ТЕС достатніми, щоб закупити додаткове вугілля для заміщення виробництва електроенергії блоків АЕС? Однозначна відповідь - ні", - повідомив експерт.

Він зазначив, що вугілля власного видобутку для компенсації роботи АЕС було недостатньо, відтак єдиним виходом був імпорт палива.

"Максимальна гранична ціна вугілля для закупівлі по імпорту в такій ціні на електрику складає приблизно 1100 грн/т, або ~ 40$/t (на калорійність 6000 та без витрат на доставку/фрахт до кордону, перевалку, та витрат на доставку до ТЕС залізницею). Натомість, на API2 та APІ4 у 4кв 2020 - 1-му кварталі 2021 року ціна на вугілля коливалась в діапазоні $65 - 70 за тону", - пояснив експерт.

Відтак штучно занижені ціни на РДН не давали змоги тепловим станціям закуповувати імпортне вугілля, щоб компенсувати падіння виробництва електроенергії на АЕС, що відбулося в 4 кв. 2020 році.

Це і стало причиною різкого зменшення запасів вугілля на складах генеруючих компаній.

"При такій ціні на РДН теплова генерація не мала змоги купити вугілля по імпорту",- підсумував експерт.

