Оптимізм українців щодо термінів вступу до ЄС знизився

За даними опитування, близько половини вважають, що Україна стане членом ЄС протягом п’яти років.

Зокрема, 23,3% заявили, що вступ відбудеться за 1-3 роки (у липні 2023 року так вважали 35,5%), а 27,1% - що протягом 3-5 років (у липні 2023 року - 23,3%).

Крім того, 15% вважають, що Україна стане членом ЄС через 5-10 років, ще 5% - через 10-20 років.

Опитування було проведене Центром Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року серед 2000 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.