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Оптимизм украинцев в отношении сроков вступления в ЕС снизился

Фото: Украина вступит в ЕС в течение пяти лет, считают украинцы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на начало 2024 года абсолютное большинство украинцев (84,3%) поддерживают вступление в ЕС. В то же время оптимизм по срокам несколько снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, около половины считают, что Украина станет членом ЕС в течение пяти лет.

В частности, 23,3% заявили, что вступление произойдет за 1-3 года (в июле 2023 года так считали 35,5%), а 27,1% - что в течение 3-5 лет (в июле 2023 года - 23,3%). 

Кроме того, 15% считают, что Украина станет членом ЕС через 5-10 лет, еще 5% - через 10-20 лет.

Опрос был проведен Центром Разумкова с 19 по 25 января 2024 года среди 2000 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

 

Напомним, по данным опроса КМИС, два самых больших мотива вступления Украины в ЕС – это обеспечение долгосрочной безопасности (59%) и экономических перспектив (57%).

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Вступление в ЕС