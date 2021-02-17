Оптимизм украинских потребителей упал до минимума за два года
Индекс потребительских настроений в Украине в январе 2021 году составил 60,7 п., что на 5,2 п. ниже, чем в декабре 2020 года. Индекс упал до уровня апреля 2019 года.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
Индекс текущего положения упал на 3,4 п. и составляет 57,4. Индекс экономических ожиданий в январе снизился на 6,4 п. и составляет 62,9.
В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы незначительно вырос и составляет 147,2. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,2 п. и составляет 189,9. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев не изменились: индекс девальвационных ожиданий составляет 148,7.
"Индекс потребительских настроений в январе 2021 года достиг минимального значения за период с апреля 2019 года. Таким образом, индекс вернулся на значение начала 2019 года, до его роста вследствие выборов президента. В структуре индекса потребительских настроений наибольшее падение (7,8 п.) в январе произошло по индексу ожидания изменения личного дохода", - комментируют аналитики Info Sapiens.
Как отмечают аналитики, индекс ожидаемых изменений дохода вернулся на уровень начала 2019 года. Ухудшение ожиданий относительно собственного дохода связано с худшими ожиданиями развития экономики в целом.
Как сообщало РБК-Україана, индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2020 года составил 65,9 п., что на 26,3 п. ниже, чем год назад (92,2 пунктов). Индекс упал до уровня марта 2019 года, когда он составлял 65,3 пунктов.
Как сообщало РБК-Украина, в конце 2020 года руководители украинских предприятий ожидали рост потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,9%.