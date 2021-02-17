Оптимизм украинских потребителей упал до минимума за два года

Индекс потребительских настроений в Украине в январе 2021 году составил 60,7 п., что на 5,2 п. ниже, чем в декабре 2020 года. Индекс упал до уровня апреля 2019 года.

Индекс текущего положения упал на 3,4 п. и составляет 57,4. Индекс экономических ожиданий в январе снизился на 6,4 п. и составляет 62,9.

В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы незначительно вырос и составляет 147,2. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,2 п. и составляет 189,9. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев не изменились: индекс девальвационных ожиданий составляет 148,7.

"Индекс потребительских настроений в январе 2021 года достиг минимального значения за период с апреля 2019 года. Таким образом, индекс вернулся на значение начала 2019 года, до его роста вследствие выборов президента. В структуре индекса потребительских настроений наибольшее падение (7,8 п.) в январе произошло по индексу ожидания изменения личного дохода", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Как отмечают аналитики, индекс ожидаемых изменений дохода вернулся на уровень начала 2019 года. Ухудшение ожиданий относительно собственного дохода связано с худшими ожиданиями развития экономики в целом.