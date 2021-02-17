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Оптимізм українських споживачів впав до мінімуму за два роки

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 11:00
Оптимізм українських споживачів впав до мінімуму за два роки Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс споживчих настроїв в Україні в січні 2021 року склав 60,7 п., що на 5,2 п. нижче, ніж у грудні 2020 року. Індекс впав до рівня квітня 2019 року.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища скоротився на 3,4 п. і складає 57,4. Індекс економічних очікувань у січні скоротився на 6,4 п. та складає 62,9.

У січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття незначно зріс та складає 147,2. Індекс інфляційних очікувань зріс на 3,2 п. та складає 189,9. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців не змінилися: індекс девальваційних очікувань складає 148,7.

"Індекс споживчих настроїв у січні 2021 року сягнув мінімального значення за період з квітня 2019 року. Таким чином, індекс повернувся на значення початку 2019 року, до його росту внаслідок виборів президента. У структурі індексу споживчих настроїв найбільше падіння (7,8 п.) у січні відбулося за індексом очікування зміни особистого доходу", - коментують аналітики Info Sapiens.

Як зазначають аналітики, індекс очікуваних змін доходу повернувся на рівень початку 2019 року. Погіршення очікувань щодо власного доходу пов'язане із гіршими очікуваннями щодо розвитку економіки загалом.

Оптимізм українських споживачів впав до мінімуму за два роки

Як повідомляло РБК-Україана, індекс споживчих настроїв в Україні у грудні 2020 року склав 65,9 п., що на 26,3 п. нижче, ніж рік тому (92,2 пунктів). Індекс впав до рівня березня 2019 року, коли він складав 65,3 пунктів.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці 2020 року керівники українських підприємств очікували зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,9%.

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