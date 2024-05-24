Оптимізація в Генштабі: штат скоротять на 60% і відправлять до бойових підрозділів

Він зазначив, що у лютому-березні 2024 року у Генеральному штабі провели функціональне дослідження щодо оптимізації штату деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

Як пояснив бригадний генерал, це включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Це своєю чергою дозволить усунути дублювання функцій, а також зменшити штат на 60%.

Острянський додав, що плануються доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це дасть змогу для ротації підрозділів, які вже тривалий час перебувають у зоні бойових дій.

"Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ", - зазначив бригадний генерал.