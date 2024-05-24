RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оптимизация в Генштабе: штат сократят на 60% и отправят в боевые подразделения

Фото: Генштаб сократят, штат перебросят на доукомплектование воинских частей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный штаб провел обследование и принял решение об оптимизации. Штат сократят на 60%, часть военных отправят в боевые части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгения Острянского во время брифинга.

Он отметил, что в феврале-марте 2024 года в Генеральном штабе было проведено функциональное исследование по оптимизации штата некоторых структурных подразделений и органов военного управления.

Как пояснил бригадный генерал, это включает в себя расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Это в свою очередь позволит устранить дублирование функций, а также уменьшить штат на 60%.

Острянский добавил, что планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части. Это даст возможность ротации подразделений, находящихся в зоне боевых действий длительное время.

"Мы понимаем, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые напрямую осуществляют управление группировками войск", - отметил бригадный генерал.

 

Перестановки в ВСУ

Напомним, в начале 2024 года президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в командование Вооруженных сил. Он сменил главнокомандующего ВСУ. Вместо Валерия Залужного армию возглавил Александр Сырский, а вместо него командующим Сухопутными войсками стал Александр Павлюк.

Также Зеленский сменил командующих Силами спецопераций, Силами поддержки ВСУ и т.д.

Недавно командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что в ВСУ планируют создать десять новых бригад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУ