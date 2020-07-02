Из-за оптимизации портовых сборов грузопоток вырос на 20% в год, - Омелян

Снижение портовых сборов в 2018 году на 20% дало рост грузопотока на 20% в год.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он отметил, что портовые сборы в Украине одни из самых высоких в мире, через отечественные порты неконкурентоспособны, поэтому правительство в 2017 году принял решение об их постепенное снижение.

"Украинские портовые тарифы и сборы в два-три раза выше среднемировых и в четыре раза выше собрание по черноморскому региону. До того, последние замеры, которые мы делали в декабре 2019 года показали, что украинские портовые тарифы и сборы в этом месяце были самыми высокими в мире, несмотря на то, что мы их уже снизили в 2018 году... В 2017-м году, проанализировав совместно с нашими иностранными и украинскими экспертами, проговорив с украинским бизнесом мы вышли с инициативой, которая сразу была поддержана и премьер-министром, и президентом Украины А так же и Кабмином - постепенно снизить портовые тарифы и сборы. Сначала на 20% в 2018 году, затем на 20% в 2019 году", - рассказал Омелян.

Он сообщил, что первое снижение портовых сборов на 20% уже за год дало увеличение грузопотока в портах.

"Мы это сделали с 1 января 2018 года и фактически украинские компании показали неплохой результат даже в 2018 году товаропоток вырос на 2%. В 2019 году грузопоток вырос уже на 20% и контейнеры, также важный показатель развития украинской экономики выросли тоже на 20%", - сказал Емельян.

Напомним, ранее Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству через принято решение о сокращении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

Впоследствии с заявлениями в поддержку решения Владимира Омеляна 2018 года и необходимости снижения портовых сборов в Украине выступили Американская торговая палата и Европейская Бизнес Ассоциация.