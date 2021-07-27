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Опровергли слухи: Amazon не позволит рассчитываться биткоинами

Автор: Сергей Пышкин

Интернет-сервис предпринимателя Джеффа Бесоза Amazon опроверг недавние слухи относительно конкретных планов вокруг криптовалют. Оказалось, что компания не позволит рассчитываться биткоинами за свои товары.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Стоит отметить, что в прошлом месяце компания искала специалиста по цифровым валютам и блокчейн-платформам. Это, со своей стороны, спровоцировало слухи которые поспособствовали росту курса криптовалюты на 14,5%. Через некоторое время новость еще больше распространилась в интернете, в связи с чем Amazon пришлось ее опровергнуть.

"Несмотря на наш интерес к этой сфере, спекуляции, которые возникли вокруг наших конкретных планов по криптовалюте, не соответствуют действительности", - отметила пресс-служба компании.

Сегодня Amazon сосредоточена на изучении того, как их клиенты могут отреагировать на соответствующее решение в отношении биткоина.

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Amazonбиткоин