Определился соперник молодежной сборной Украины в финале ЧМ-2019

Фото: сборная Южной Кореи U-20 (twitter.com/theKFA)

Команда встретится с Южной Кореей

Определился соперник сборной Украины по футболу возрастом игроков до 20 лет в финальном поединке чемпионата мира 2019 года, проходящего в Польше. Об этом сообщается в Twitter Международной федерации футбола (ФИФА).

Во втором полуфинале сборная Южной Кореи U-20 одолела Эквадор U-20 с минимальным счетом 1:0. Решающим оказался гол, который забил Чой Джун на 39 минуте.





FULL TIME from Lublin! @theKFA are #U20WC finalists for the first time and will meet @FFUKRAINE Saturday in Lodz with the trophy on the line pic.twitter.com/W1cPpEQBxP — FIFA.com (@FIFAcom) June 11, 2019

Таким образом, в финале, который состоится 15 июня на стадионе "Видзев" в городе Лодзь и начнется в 19:00, за право называться лучшей юношеской командой планеты сыграют юношеские команды Украины и Южной Кореи.

Напомним, в первом полуфинале подопечные Александра Петракова обыграли команду Италии. Украинской команде для победы также оказалось достаточно одного мяча. Автором гола стал Сергей Булеца.