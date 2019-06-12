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Определился соперник молодежной сборной Украины в финале ЧМ-2019

Новости » Спорт    12.06.2019 - 07:27
Определился соперник молодежной сборной Украины в финале ЧМ-2019
Фото: сборная Южной Кореи U-20 (twitter.com/theKFA)

Команда встретится с Южной Кореей

Определился соперник сборной Украины по футболу возрастом игроков до 20 лет в финальном поединке чемпионата мира 2019 года, проходящего в Польше. Об этом сообщается в Twitter Международной федерации футбола (ФИФА).

Во втором полуфинале сборная Южной Кореи U-20 одолела Эквадор U-20 с минимальным счетом 1:0. Решающим оказался гол, который забил Чой Джун на 39 минуте.

Таким образом, в финале, который состоится 15 июня на стадионе "Видзев" в городе Лодзь и начнется в 19:00, за право называться лучшей юношеской командой планеты сыграют юношеские команды Украины и Южной Кореи.

Напомним, в первом полуфинале подопечные Александра Петракова обыграли команду Италии. Украинской команде для победы также оказалось достаточно одного мяча. Автором гола стал Сергей Булеца. 

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