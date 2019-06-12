Визначився суперник молодіжної збірної України у фіналі ЧС-2019

Фото: збірна Південної Кореї U-20 (twitter.com/theKFA)

Команда зустрінеться з Південною Кореєю

Визначився суперник збірної України з футболу віком гравців до 20 років у фінальному поєдинку чемпіонату світу 2019 року, що проходить в Польщі. Про це повідомляється в Twitter Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

У другому півфіналі збірна Південної Кореї U-20 здолала Еквадор U-20 з мінімальним рахунком 1:0. Вирішальним виявився гол, який забив Чой Джун на 39 хвилині.





FULL TIME from Lublin! @theKFA are #U20WC finalists for the first time and will meet @FFUKRAINE Saturday in Lodz with the trophy on the line pic.twitter.com/W1cPpEQBxP — FIFA.com (@FIFAcom) June 11, 2019

Таким чином, у фіналі, який відбудеться 15 червня на стадіоні "Відзев" у місті Лодзь і почнеться о 19:00, за право називатися кращою юнацькою командою планети зіграють юнацькі команди України і Південної Кореї.

Нагадаємо, у першому півфіналі підопічні Олександра Петракова переграли команду Італії. Українській команді для перемоги також виявилося достатньо одного м’яча. Автором голу став Сергій Булеца.