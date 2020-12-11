Определились возможные соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы

После завершения матчей группового этапа Лиги Европы определились потенциальные соперники киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в 1/16 финала турнира. Жеребьевка плей-офф пройдет в понедельник, 14 декабря.

Об этом информируется на сайте УЕФА.

"Горняки" будут находиться в первой корзине (сеяной) из-за большого количества набранных очков на групповом этапе - 8. Подопечные Мирчи Луческу набрали четыре очка и будут иметь статут несеяной команды.

Команды из одной страны на этой стадии встретиться не могут. Также традиционно будут разведены представители Украины и России.

Среди возможных соперников "Шахтера":

"Зальцбург" (Австрия)

"Олимпиакос" (Греция)

"Янг Бойз" (Швейцария)

"Мольде" (Норвегия)

"Славия" (Чехия)

"Бенфика" (Португалия)

"Гранада" (Испания)

"Реал Сосьедад" (Испания)

"Брага" (Португалия)

"Лилль" (Франция)

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль)

"Антверпен" (Бельгия)

"Вольфсбергер" (Австрия)

"Црвена Звезда" (Сербия)

Возможные соперники "Динамо":

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Брюгге" (Бельгия)

"Аякс" (Нидерланды)

"Рома" (Италия)

"Арсенал" (Англия)

"Байер" (Германия)

"Рейнджерс" (Шотландия)

ПСВ (Нидерланды)

"Наполи" (Италия)

"Лестер" (Англия)

"Милан" (Италия)

"Вильярреал" (Испания)

"Тоттенхэм" (Англия)

"Динамо" Загреб (Хорватия)

"Хоффенхайм" (Германия)

Матчи 1/16 финала пройдут 18 и 25 февраля следующего года.

Напомним, ранее прекратила борьбу в Лиге Европы луганская "Заря".