Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины

Среди них 6 представителей украинской Премьер-лиги

Завершились матчи 1/8 финала Кубка Украины сезона 2018/19, по итогам которых определились 8 команд, которые продолжат борьбу за трофей. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Среди них 6 представителей украинской Премьер-лиги, две команды представляют Первую лигу.

В 1/4 финала Кубка Украины 2018/19 пробились "Динамо", "Львов", "Карпаты", СК "Днепр-1", "Ингулец", "Шахтер", "Ворскла" и "Заря".

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 3 ноября. А сами матчи пройдут уже в 2019 году (базовая дата - 3 апреля).

Стадия 1/4 финала будет состоять из одного матча. Финал Кубка Украины 2018/19 состоится в Запорожье. Действующим обладателем трофея донецкий "Шахтер".