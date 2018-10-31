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Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины

Новости » Спорт    31.10.2018 - 22:45

Среди них 6 представителей украинской Премьер-лиги

Завершились матчи 1/8 финала Кубка Украины сезона 2018/19, по итогам которых определились 8 команд, которые продолжат борьбу за трофей. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Среди них 6 представителей украинской Премьер-лиги, две команды представляют Первую лигу.

В 1/4 финала Кубка Украины 2018/19 пробились "Динамо", "Львов", "Карпаты", СК "Днепр-1", "Ингулец", "Шахтер", "Ворскла" и "Заря".

 

Результати 1/8 #КубокУкраїни! «ІНГУЛЕЦЬ» (ПЕТРОВЕ) — «МАРІУПОЛЬ» (МАРІУПОЛЬ) — 3:1 «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК) — «ОЛІМПІК»...

Опубліковано Кубок України з футболу Середа, 31 жовтня 2018 р.

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 3 ноября. А сами матчи пройдут уже в 2019 году (базовая дата - 3 апреля).

Стадия 1/4 финала будет состоять из одного матча. Финал Кубка Украины 2018/19 состоится в Запорожье. Действующим обладателем трофея донецкий "Шахтер".

Два полузащитника "Шахтера" не сыграют против "Олимпика" в Кубке Украины "Минай" накануне матча с "Динамо" потерял двух игроков
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