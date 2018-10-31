Визначились всі учасники 1/4 фіналу Кубка України

Серед них 6 представників української Прем'єр-ліги

Завершилися матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону 2018/19, за підсумками яких визначились 8 команд, що продовжать боротьбу за трофей. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Серед них 6 представників української Прем'єр-ліги, ще дві команди представляють Першу лігу.

До 1/4 фіналу Кубка України 2018/19 пробились: "Динамо", "Львів", "Карпати", СК "Дніпро-1", "Інгулець", "Шахтар", "Ворскла" та "Зоря".

Жеребкування 1/4 фіналу пройде 3 листопада. А самі матчі пройдуть вже у 2019 році (базова дата – 3 квітня).

Стадія 1/4 фіналу складатиметься з одного матчу. Фінал Кубка України 2018/19 відбудеться у Запоріжжі. Чинним володарем трофею є донецький "Шахтар".