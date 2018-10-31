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Визначились всі учасники 1/4 фіналу Кубка України

Новини » Спорт    31.10.2018 - 22:45

Серед них 6 представників української Прем'єр-ліги

Завершилися матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону 2018/19, за підсумками яких визначились 8 команд, що продовжать боротьбу за трофей. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Серед них 6 представників української Прем'єр-ліги, ще дві команди представляють Першу лігу.

До 1/4 фіналу Кубка України 2018/19 пробились: "Динамо", "Львів", "Карпати", СК "Дніпро-1", "Інгулець", "Шахтар", "Ворскла" та "Зоря". 

 

Результати 1/8 #КубокУкраїни! «ІНГУЛЕЦЬ» (ПЕТРОВЕ) — «МАРІУПОЛЬ» (МАРІУПОЛЬ) — 3:1 «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК) — «ОЛІМПІК»...

Опубліковано Кубок України з футболу Середа, 31 жовтня 2018 р.

Жеребкування 1/4 фіналу пройде 3 листопада. А самі матчі пройдуть вже у 2019 році (базова дата – 3 квітня).

Стадія 1/4 фіналу складатиметься з одного матчу. Фінал Кубка України 2018/19 відбудеться у Запоріжжі. Чинним володарем трофею є донецький "Шахтар".

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