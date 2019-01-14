Определились первые соперницы сборной Украины по Кубку Федераций

Все матчи состоятся с 6 по 9 февраля
Определились группы соперниц, которые сыграют в матчах первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Об этом в Facebook сообщает Федерация тенниса Украины.
Сборная Украины возглавляет группу В, в которую также вошли команды Болгарии, Швеции и Эстонии. В группе A сыграют Польша, Дания и Россия.
Кубок Федерації. Стали відомі перші суперники збірної України Сьогодні відбулося жеребкування в Першій групі...Опубліковано Федерація Тенісу України Понеділок, 14 січня 2019 р.
Чтобы вернуться в Мировую группу Украине нужно выигрывать свою группу, а затем побеждать победителя параллельной группы.
Все поединки состоятся с 6 по 9 февраля в польском городе Зелена-Гура.
Отметим, Украина заявила сильнейший состав на Кубок Федерации. В команду включены: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок. Капитан - Михаил Филима, менеджер - Ольга Савчук.
Україна заявила найсильніший склад на Кубок Федерації Федерація тенісу України сьогодні офіційно оголосила склад...Опубліковано Федерація Тенісу України Понеділок, 7 січня 2019 р.
Напомним, в 2018 году женская сборная Украины по теннису вылетела из второй Мировой группы Кубка Федерации, проиграв сборной Канады в матче плей-офф за сохранение прописки.