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Определились первые соперницы сборной Украины по Кубку Федераций

Новости » Спорт    14.01.2019 - 14:24
Определились первые соперницы сборной Украины по Кубку Федераций
Фото: трофей Кубка Федерации (facebook.com/FedCup)

Все матчи состоятся с 6 по 9 февраля

Определились группы соперниц, которые сыграют в матчах первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Об этом в Facebook сообщает Федерация тенниса Украины.

Сборная Украины возглавляет группу В, в которую также вошли команды Болгарии, Швеции и Эстонии. В группе A сыграют Польша, Дания и Россия.

 

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Чтобы вернуться в Мировую группу Украине нужно выигрывать свою группу, а затем побеждать победителя параллельной группы. 

Все поединки состоятся с 6 по 9 февраля в польском городе Зелена-Гура.

Отметим, Украина заявила сильнейший состав на Кубок Федерации. В команду включены: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок. Капитан - Михаил Филима, менеджер - Ольга Савчук.

 

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Напомним, в 2018 году женская сборная Украины по теннису вылетела из второй Мировой группы Кубка Федерации, проиграв сборной Канады в матче плей-офф за сохранение прописки. 

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