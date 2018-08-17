Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы

"Мариуполь" завершил еврокубковый сезон, "Заря" проходит дальше

Накануне завершились все ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы, по итогам которых стал известен окончательный состав пар раунда плей-офф. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Украину на данной стадии турнира представит "Заря", забившая именитой португальской "Браге" больше мячей на выезде. "Мариуполь" завершил еврокубковый сезон, проиграв оба матча квалификации французскому "Бордо".

Пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы выглядят следующим образом:

"Олимпия" (Словения) - "Спартак" (Словакия)

АПОЭЛ (Кипр) - "Астана" (Казахстан)

"Русенборг" (Норвегия) - "Шкендия" (Македония)

"Дюделанж" (Люксембург) - "ЧФР Клуж" (Румыния)

"Судува" (Литва) - "Селтик" (Шотландия)

"Шериф" (Молдавия) - "Карабах" (Азербайджан)

"Мальме" (Швеция) - "Миттьюлланн" (Дания)

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) - "Лудогорец" (Болгария)

"Сигма" (Чехия) - "Севилья" (Испания)

"Сарпсборг" (Норвегия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

"Гент" (Бельгия) - "Бордо" (Франция)

"Партизан" (Сербия) - "Бешикташ" (Турция)

"Рапид" (Австрия) - "Стяуа" (Румыния)

"Аполлон" (Кипр) - "Базель" (Швейцария)

"Аталанта" (Италия) - "Копенгаген" (Дания)

"Тренчин" (Словакия) - АЕК (Ларнака, Кипр)

"Генк" (Бельгия) - "Брондбю" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция) - "Бернли" (Англия)

"Заря" (Украина) - "РБ Лейпциг" (Германия)

Матчи раунда плей-офф пройдут 23 и 30 августа. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится 31 августа в Монако.