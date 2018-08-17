Визначилися всі пари раунду плей-офф Ліги Європи

"Маріуполь" завершив єврокубковий сезон, "Зоря" проходить далі

Напередодні завершилися всі матчі у відповідь третього відбіркового раунду Ліги Європи, за підсумками яких став відомий остаточний склад пар раунду плей-офф. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Україну на даній стадії турніру представить "Зоря", яка забила іменитій португальській "Бразі" більше м'ячів на виїзді. "Маріуполь" завершив єврокубковий сезон, програвши обидва матчі кваліфікації французькому "Бордо".

Пари раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи виглядають наступним чином:

"Олімпія" (Словенія) - "Спартак" (Словаччина)

АПОЕЛ (Кіпр) - "Астана" (Казахстан)

"Русенборг" (Норвегія) - "Шкендія" (Македонія)

"Дюделанж" (Люксембург) - "ЧФР Клуж" (Румунія)

"Судува" (Литва) - "Селтік" (Шотландія)

"Шериф" (Молдова) - "Карабах" (Азербайджан)

"Мальме" (Швеція) - "Міттьюлланн" (Данія)

"Торпедо" (Кутаїсі, Грузія) - "Лудогорець" (Болгарія)

"Сигма" (Чехія) - "Севілья" (Іспанія)

"Сарпсборг" (Норвегія) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)

"Гент" (Бельгія) - "Бордо" (Франція)

"Партизан" (Сербія) - "Бешикташ" (Туреччина)

"Рапід" (Австрія) - "Стяуа" (Румунія)

"Аполлон" (Кіпр) - "Базель" (Швейцарія)

"Аталанта" (Італія) - "Копенгаген" (Данія)

"Тренчин" (Словаччина) - АЕК (Ларнака, Кіпр)

"Генк" (Бельгія) - "Брондбю" (Данія)

"Олімпіакос" (Греція) - "Бернлі" (Англія)

"Зоря" (Україна) - "РБ Лейпциг" (Німеччина)

Матчі раунду плей-офф пройдуть 23 і 30 серпня. Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться 31 серпня в Монако.

Нагадаємо, раніше стали відомі всі пари учасників раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Так, за вихід в груповий етап київське "Динамо" посперечається з голландським "Аяксом".