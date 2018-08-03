Определились все пары 3 квалификационного раунда Лиги Европы

На этой стадии выступят две украинские команды

В Лиге Европы состоялись ответные встречи 2 квалификационного раунда турнира, после которых стали известны все пары, которые продолжат борьбу на следующей стадии. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В 3 квалификационном раунде Лиги Европы из украинских клубов примут участие "Заря" и "Мариуполь".

Путь чемпионов:

"Лудогорец" (BUL) - "Зриньски" (BIH)

"Легия" (POL) - "Дюделанж" (LUX)

"Алашкерт" (ARM) - ЧФР (ROU)

"Олимпия" Любляна (SVN) - БАТЭ (BLR)

"Шериф" (MDA) - "Валюр" (ISL)

"Корк Сити" (IRL) - "Русенборг" (NOR)

"Спартак" Юрмала (LVA) - "Судува" (LTU)

"ТНС" (WAL) - "Митьюлланд" (DEN)

"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR) - АПОЕЛ (CYP)

"Торпедо" Кутаиси (GEO) - "Кукес" (ALB)

Основной путь:

"Пюник" (ARM) - "Маккаби" Тель-Авив (ISR)

"Динамо" Минск (BLR) - "Зенит" (RUS)

"Штурм" (AUT) - АЕК Ларнака (CYP)

"Сарпсборг" (NOR) - "Риека" (CRO)

"Истанбул Башакшехир" (TUR) - "Бернли" (ENG)

"Заря" (UKR) - "Брага" (POR)

"Хапоэль" Хайфа (ISR) - "Аталанта" (ITA)

"Генк" (BEL) - "Лех" (POL)

"Витесс" (NED) - "Базель" (SUI)

"Нордшелланд" (DEN) - "Партизан" (SRB)

"Хиберниан" (SCO) - "Мольде" (NOR)

"Хайдук" (CRO) - "Стяуа" (ROU)

"Севилья" (ESP) - "Жальгирис" (LTU)

"Сигма" (CZE) - "Кайрат" (KAZ)

"Слован" Братислава (SVK) - "Рапид" (AUT)

"Мариуполь" (UKR) - "Бордо" (FRA)

ЦСКА София (BUL) - "Копенгаген" (DEN)

"Олимпиакос" (GRE) - "Люцерн" (SUI)

"Рейнджерс" (SCO) - "Марибор" (SVN)

"Тренчин" (SVK) - "Фейеноорд" (NED)

"Ягеллония" (POL) - "Гент" (BEL)

"Спартак" Суботица (SRB) - "Брондбю" (DEN)

"Уфа" (RUS) - "Прогрес" (LUX)

"Бешикташ" (TUR) - ЛАСК (AUT)

"Аполлон" Лимасол (CYP) - "Динамо" Брест (BLR)

"РБ Лейпциг" (GER) - "У Крайова" (ROU)

Напомним, УЕФА утвердил дополнительные изменения в регламенте еврокубков.