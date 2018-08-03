Визначилися всі пари 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи

На цій стадії виступлять дві українські команди

У Лізі Європи відбулися зустрічі у відповідь 2 кваліфікаційного раунду турніру, після яких стали відомі всі пари, які продовжать боротьбу на наступній стадії. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

У 3 кваліфікаційному раунді Ліги Європи з українських клубів візьмуть участь "Зоря" і "Маріуполь".

Шлях чемпіонів:

"Лудогорець" (BUL) - "Зрінськи" (BIH)

"Легія" (POL) - "Дюделанж" (LUX)

"Алашкерт" (ARM) - ЧФР (ROU)

"Олімпія" Любляна (SVN) - БАТЕ (BLR)

"Шериф" (MDA) - "Валюр" (ISL)

"Корк Сіті" (IRL) - "Русенборг" (NOR)

"Спартак" Юрмала (LVA) - "Судува" (LTU)

"ТНС" (WAL) - "Мідтьюлланд" (DEN)

"Хапоель" Беер-Шева (ISR) - АПОЕЛ (CYP)

"Торпедо" Кутаїсі (GEO) - "Кукес" (ALB)

Основний шлях:

"Пюнік" (ARM) - "Маккабі" Тель-Авів (ISR)

"Динамо" Мінськ (BLR) - "Зеніт" (RUS)

"Штурм" (AUT) - АЕК Ларнака (CYP)

"Сарпсборг" (NOR) - "Рієка" (CRO)

"Істанбул ББ" (TUR) - "Бернлі" (ENG)

"Зоря" (UKR) - "Брага" (POR)

"Хапоель" Хайфа (ISR) - "Аталанта" (ITA)

"Генк" (BEL) - "Лех" (POL)

"Вітесс" (NED) - "Базель" (SUI)

"Нордшелланд" (DEN) - "Партизан" (SRB)

"Хайберніан" (SCO) - "Мольде" (NOR)

"Хайдук" (CRO) - "Стяуа" (ROU)

"Севілья" (ESP) - "Жальгіріс" (LTU)

"Сигма" (CZE) - "Кайрат" (KAZ)

"Слован" Братислава (SVK) - "Рапід" (AUT)

"Маріуполь" (UKR) - "Бордо" (FRA)

ЦСКА Софія (BUL) - "Копенгаген" (DEN)

"Олімпіакос" (GRE) - "Люцерн" (SUI)

"Рейнджерс" (SCO) - "Марібор" (SVN)

"Тренчин" (SVK) - "Фейеноорд" (NED)

"Ягеллонія" (POL) - "Гент" (BEL)

"Спартак" Суботіца (SRB) - "Брондбю" (DEN)

"Уфа" (RUS) - "Прогрес" (LUX)

"Бешикташ" (TUR) - ЛАСК (AUT)

"Аполлон" Лімасол (CYP) - "Динамо" Брест (BLR)

"РБ Лейпциг" (GER) - "У Крайова" (ROU)

Нагадаємо, УЄФА затвердив додаткові зміни в регламенті єврокубків.