Визначилися всі пари 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи
На цій стадії виступлять дві українські команди
У Лізі Європи відбулися зустрічі у відповідь 2 кваліфікаційного раунду турніру, після яких стали відомі всі пари, які продовжать боротьбу на наступній стадії. Про це повідомляється на сайті УЄФА.
У 3 кваліфікаційному раунді Ліги Європи з українських клубів візьмуть участь "Зоря" і "Маріуполь".
Шлях чемпіонів:
"Лудогорець" (BUL) - "Зрінськи" (BIH)
"Легія" (POL) - "Дюделанж" (LUX)
"Алашкерт" (ARM) - ЧФР (ROU)
"Олімпія" Любляна (SVN) - БАТЕ (BLR)
"Шериф" (MDA) - "Валюр" (ISL)
"Корк Сіті" (IRL) - "Русенборг" (NOR)
"Спартак" Юрмала (LVA) - "Судува" (LTU)
"ТНС" (WAL) - "Мідтьюлланд" (DEN)
"Хапоель" Беер-Шева (ISR) - АПОЕЛ (CYP)
"Торпедо" Кутаїсі (GEO) - "Кукес" (ALB)
Основний шлях:
"Пюнік" (ARM) - "Маккабі" Тель-Авів (ISR)
"Динамо" Мінськ (BLR) - "Зеніт" (RUS)
"Штурм" (AUT) - АЕК Ларнака (CYP)
"Сарпсборг" (NOR) - "Рієка" (CRO)
"Істанбул ББ" (TUR) - "Бернлі" (ENG)
"Зоря" (UKR) - "Брага" (POR)
"Хапоель" Хайфа (ISR) - "Аталанта" (ITA)
"Генк" (BEL) - "Лех" (POL)
"Вітесс" (NED) - "Базель" (SUI)
"Нордшелланд" (DEN) - "Партизан" (SRB)
"Хайберніан" (SCO) - "Мольде" (NOR)
"Хайдук" (CRO) - "Стяуа" (ROU)
"Севілья" (ESP) - "Жальгіріс" (LTU)
"Сигма" (CZE) - "Кайрат" (KAZ)
"Слован" Братислава (SVK) - "Рапід" (AUT)
"Маріуполь" (UKR) - "Бордо" (FRA)
ЦСКА Софія (BUL) - "Копенгаген" (DEN)
"Олімпіакос" (GRE) - "Люцерн" (SUI)
"Рейнджерс" (SCO) - "Марібор" (SVN)
"Тренчин" (SVK) - "Фейеноорд" (NED)
"Ягеллонія" (POL) - "Гент" (BEL)
"Спартак" Суботіца (SRB) - "Брондбю" (DEN)
"Уфа" (RUS) - "Прогрес" (LUX)
"Бешикташ" (TUR) - ЛАСК (AUT)
"Аполлон" Лімасол (CYP) - "Динамо" Брест (BLR)
"РБ Лейпциг" (GER) - "У Крайова" (ROU)
Нагадаємо, УЄФА затвердив додаткові зміни в регламенті єврокубків.