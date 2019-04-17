Впервые в истории Кубка Украины в финале сыграет представитель Первой лиги

Поединки 1/2 финала Кубка Украины по футболу, которые состоялись в среду, 17 апреля, определили двух участников решающего матча за национальный трофей.

В первом противостоянии "Ингулец" победил "Зарю" со счетом 2:1, а во втором - "Днепр-1" уступил "Шахтеру" (0:2).

Таким образом в матче за трофей сойдутся "Шахтер" и "Ингулец". Игра состоится 15 мая на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Номинальным хозяином финального матча будет донецктий клуб.

Отметим, что "Ингулец" стал первым в истории клубом из первой лиги, который сыграет в финале Кубка Украины.