Вперше в історії Кубка України в фіналі зіграє представник Першої ліги

Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України з футболу, які відбулися в середу, 17 квітня, визначили двох учасників вирішального матчу за національний трофей.

У першому протистоянні "Інгулець" переміг "Зорю" з рахунком 2: 1, а в другому - "Дніпро-1" поступився "Шахтарю" (0:2).

Таким чином в матчі за трофей зійдуться "Шахтар" і "Інгулець". Гра відбудеться 15 травня на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі. Номінальним господарем фінального матчу буде донецктій клуб.

Зазначимо, що "Інгулець" став першим в історії клубом з першої ліги, який зіграє в фіналі Кубка України.