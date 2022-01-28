Определились финалисты Australian Open среди мужчин

Первыми на корт вышли шестой номер посева испанец Рафаэль Надаль и седьмой сеянный на турнире Маттео Берретини из Италии.

Матч длился почти три часа и закончился победой испанца со счетом – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Во втором полуфинале встречались четвертый сеяный Стефанос Циципас из Греции и второй номер посева россиянин Даниил Медведев.

Матч длился два с половиной часа и завершился победой россиянина в четырех сетах – 7:6, 4:6, 6:4, 6:1.

Финал между Надалем и Медведевым состоится в воскресенье, 30 января.

До этого Надаль и Медведев встречались между собой четырежды, преимущество у испанца 3:1.

Для Надаля, в случае победы, это будет 21 титул на турнирах Большого шлема. И по этому показателю испанец установит рекорд, который составляет 20 титулов у Надаля, Федерера и Джоковича.

Для Медведєва це може бути друга перемога на турнірах Великого шлему.