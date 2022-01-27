Определились финалисты Australian Open среди женщин

Первыми на корт вышли первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии и №51 в мировом рейтинге американка Мэдисон Киз.

Матч продолжался один час две минуты и закончился победой австралийки со счетом – 6:1, 6:3.

Во втором полуфинале встречались 27-я сеяная американка Даниэль Роуз Коллинс и седьмой номер посева Ига Швентек из Польши.

Матч длился один час 18 минут и завершился победой представительницы США в двух сетах – 6:4, 6:1.

Финал между Барти и Коллинс состоится в субботу 29 января.