Определились финалисты Australian Open среди женщин
Фото: Эшли Барти (ausopen.com)
На Australian Open прошли матчи 1/2 финала среди женщин.
Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.
Первыми на корт вышли первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии и №51 в мировом рейтинге американка Мэдисон Киз.
Матч продолжался один час две минуты и закончился победой австралийки со счетом – 6:1, 6:3.
Во втором полуфинале встречались 27-я сеяная американка Даниэль Роуз Коллинс и седьмой номер посева Ига Швентек из Польши.
Матч длился один час 18 минут и завершился победой представительницы США в двух сетах – 6:4, 6:1.
Финал между Барти и Коллинс состоится в субботу 29 января.
Напомним, что украинки Элина Свитолина и Марта Костюк вылетели из соревнований в третьем раунде.