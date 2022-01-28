Определились финалисты Australian Open среди мужчин
На Australian Open состоялись матчи 1/2 финала среди мужчин. В финал вышли Рафаэль Надаль и Даниил Медведев.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Первыми на корт вышли шестой номер посева испанец Рафаэль Надаль и седьмой сеянный на турнире Маттео Берретини из Италии.
Матч длился почти три часа и закончился победой испанца со счетом – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
Во втором полуфинале встречались четвертый сеяный Стефанос Циципас из Греции и второй номер посева россиянин Даниил Медведев.
Матч длился два с половиной часа и завершился победой россиянина в четырех сетах – 7:6, 4:6, 6:4, 6:1.
Финал между Надалем и Медведевым состоится в воскресенье, 30 января.
До этого Надаль и Медведев встречались между собой четырежды, преимущество у испанца 3:1.
Для Надаля, в случае победы, это будет 21 титул на турнирах Большого шлема. И по этому показателю испанец установит рекорд, который составляет 20 титулов у Надаля, Федерера и Джоковича.
Для Медведєва це може бути друга перемога на турнірах Великого шлему.
Напомним, что в женском финале Australian Open встретятся Эшли Барти и Даниэль Роуз Коллинс.