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Определились финалисты Australian Open среди мужчин

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Мельбурн, Пятница 28 января 2022 13:47
Определились финалисты Australian Open среди мужчин Фото: Рафаэль Надаль (ausopen.com)
Автор: РБК-Украина

На Australian Open состоялись матчи 1/2 финала среди мужчин. В финал вышли Рафаэль Надаль и Даниил Медведев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Первыми на корт вышли шестой номер посева испанец Рафаэль Надаль и седьмой сеянный на турнире Маттео Берретини из Италии.

Матч длился почти три часа и закончился победой испанца со счетом – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Во втором полуфинале встречались четвертый сеяный Стефанос Циципас из Греции и второй номер посева россиянин Даниил Медведев.

Матч длился два с половиной часа и завершился победой россиянина в четырех сетах – 7:6, 4:6, 6:4, 6:1.

Финал между Надалем и Медведевым состоится в воскресенье, 30 января.

До этого Надаль и Медведев встречались между собой четырежды, преимущество у испанца 3:1.

Для Надаля, в случае победы, это будет 21 титул на турнирах Большого шлема. И по этому показателю испанец установит рекорд, который составляет 20 титулов у Надаля, Федерера и Джоковича.

Для Медведєва це може бути друга перемога на турнірах Великого шлему.

Напомним, что в женском финале Australian Open встретятся Эшли Барти и Даниэль Роуз Коллинс.

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