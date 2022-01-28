Визначилися фіналісти Australian Open серед чоловіків
На Australian Open відбулися матчі 1/2 фіналу серед чоловіків. До фіналу вийшли Рафаель Надаль та Даніїл Медвєдєв.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Першими на корт вийшли шостий номер посіву іспанець Рафаель Надаль та сьомий сіяний на турнірі Маттео Берретіні з Італії.
Матч тривав майже три години і закінчився перемогою іспанця з рахунком - 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
В другому півфіналі зустрічалися четвертий сіяний Стефанос Ціціпас з Греції та другий номер посіву росіянин Даніїл Медвєдєв.
Матч тривав дві з половиною години і завершився перемогою росіянина в чотирьох сетах - 7:6, 4:6, 6:4, 6:1.
Фінал між Надалем та Медведєвим відбудеться в неділю 30 січня.
До цього Надаль та Медвєдєв зустрічалися між собою чотири рази, перевага у іспанця 3:1.
Для Надаля в разі перемоги це буде 21 титул на турнірах Великого шлему. І за цим показником іспанець встановить рекорд, який наразі становить 20 титулів у Надаля, Федерера та Джоковича.
Для Медведєва це може бути друга перемога на турнірах Великого шлему.
Нагадаємо, що у жіночому фіналі Australian Open зустрінуться Ешлі Барті та Даніель Роуз Коллінс.