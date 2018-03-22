Определилась соперница Свитолиной по второму раунду Miami Open

Осака и первая ракетка Украины проведут пятую встречу в рамках WTA

Японская теннисистка Наоми Осака разгромила американку Серену Уильямс и станет первой соперницей Элины Свитолиной на турнире Miami Open. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 и продолжался 77 минут, за которые Осака сделала семь эйсов, три двойные ошибки и четыре брейк-пойнта из восьми. Серена трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и ни разу не взяла подачу соперницы.

За выход в третий круг турнира в Майами Осака поспорит с первой ракеткой Украины. Теннисистки проведут пятую встречу в рамках WTA-тура (2-2). Последний матч между ними состоялся в феврале на турнире в Дубае, где уроженка Одессы на пути к титулу обыграла японку в четвертьфинале.

Напомним, украинская теннисистка Катарина Завацкая завоевала четвертый титул в карьере.