Визначилася суперниця Світоліної по другому раунду Miami Open

Осака і перша ракетка України проведуть п'яту зустріч в рамках WTA

Японська тенісистка Наомі Осака розгромила американку Серену Вільямс і стане першою суперницею Еліни Світоліної на турнірі Miami Open. Про це повідомляється у Twitter змагань.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:2 і тривав 77 хвилин, за які Осака зробила сім ейсів, три подвійні помилки і чотири брейк-пойнта з восьми. Серена тричі подала навиліт, допустила п'ять подвійних помилок і жодного разу не взяла подачу суперниці.

За вихід до третього кола турніру в Майамі Осака посперечається з першою ракеткою України. Тенісистки проведуть п'яту зустріч в рамках WTA-туру (2-2). Останній матч між ними відбувся в лютому на турнірі в Дубаї, де уродженка Одеси на шляху до титулу обіграла японку в чвертьфіналі.

Нагадаємо, українська тенісистка Катаріна Завацька завоювала четвертий титул в кар'єрі.