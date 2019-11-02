Свитолина сыграет в финале Итогового турнира с первой ракеткой мира

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Решающий матч состоится завтра, 3 ноября

Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла чешку Каролину Плишкову в полуфинале Итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

В финале турнира WTA Finals первая ракетка мира сразится с Элиной Свитолиной, которая в первом полуфинале победила на отказе в третьем сете швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич.

Украинка выиграла все пять матчей против лучшей теннисистки мира, в том числе один в этом году в Индиан-Уэллсе.

Финальный поединок состоится завтра, 3 ноября, в 12.00 по киевскому времени. Призовой фонд WTA Finals 2019 года является рекордным в истории - 14 млн долларов.

Для австралийки это дебютное выступление на Итоговом турнире. В этом году Эшли выиграла Ролан Гаррос, а также два титула WTA. Свитолина является действующей чемпионкой WTA Finals.

Для Свитолиной, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, это первый финал в сезоне. В 2019 году Элина 5 раз покидала соревнования после полуфинала: Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Уимблдон, US Open.