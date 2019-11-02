Визначилась суперниця Світоліної у фіналі Підсумкового турніру WTA

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка зіграє з першою ракеткою світу

Австралійська тенісистка Ешлі Барті обіграла чешку Кароліну Плішкова в півфіналі Підсумкового чемпіонату Жіночої тенісної асоціації (WTA) в китайському Шеньчжені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Зустріч тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 6:2, 6:3.

У фіналі турніру WTA Finals перша ракетка світу битиметься з українкою Еліною Світоліной, яка в першому півфіналі перемогла на відмові в третьому сеті швейцарську тенісистку Белінду Бенчіч.

Українка виграла всі п'ять матчів проти чинної першої ракетки світу, в тому числі один цього року в Індіан-Уеллсі.

Фінальний поєдинок відбудеться завтра, 3 листопада. Призовий фонд WTA Finals 2019 року є рекордним в історії - 14 млн доларів.

Для австралійки це дебютний виступ на Підсумковому турнірі. Цьогоріч Ешлі виграла Ролан Гаррос, а також два титули WTA. Світоліна є чинною чемпіонкою WTA Finals.