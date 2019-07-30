Определилась соперница Свитолиной по 1/8 финала в Сан-Хосе

Фото: Элина Свитолина на Уимблдоне-2019 (twitter.com/WTA)

Украинка встретится с российской теннисисткой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала соперницу по стадии 1/8 финала турнира в Сан-Хосе, США. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Седьмая ракетка мира стартует сразу со второго круга. Ее первой соперницей станет россиянка Дарья Касаткина, которая обыграла действующую чемпионку турнира румынку Михаэлу Бузарнеску в двух сетах - 6:2, 6:2.

A new player will reign supreme in Silicon Valley!@DKasatkina knocks out the defending @MubadalaSVC champion Buzarnescu 6-2, 6-2. pic.twitter.com/bcabGy3IlU — WTA (@WTA) July 30, 2019

Поединок Свитолина - Касаткина состоится в среду, 31 июля, ориентировочно в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее Элина остановилась в шаге от финала Уимблдона.

Выйдя в полуфинал, Элина обновила свой, а также национальный рекорд. Ранее никто из украинцев не достигал даже четвертьфинальной стадии "Большого шлема" (Grand Slam).