Определены возможные соперники "Динамо" в Лиге чемпионов

Киевляне начнут свой путь с третьего квалификационного раунда

Киевское "Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины-2017/18 начнет свой путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Как сообщает zbirna.com, при жеребьевке "бело-синие" будут сеяными, так как имеет довольно высокий рейтинг УЕФА (62,0).

Во втором квалификационном раунде сеяные "Базель" и "Аякс" сыграют с несеяными ПАОК и "Штурмом". Победители пар пройдут в следующий раунд квалификации.

Таким образом, "Динамо" точно будет в числе сеяных команды и сыграет с кем из списка: "Фенербахче" (Турция), "Стандард" (Бельгия), "Славия" (Чехия). Также теоретически киевляне могли бы встретиться с несеяным московским "Спартаком", но украинские и российские клубы будут разведены.

В случае прохода в раунд плей-офф "Динамо", скорее всего, будет несеяным (если команды с большим рейтингом УЕФА сумеют пройти своих соперников).

Отметим, что в случае вылета на любой из стадий вице-чемпион Украины автоматически попадет в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, ранее определились все обладатели прямых путевок в Лигу чемпионов-2018/19.