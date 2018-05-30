Визначені можливі суперники "Динамо" в Лізі чемпіонів

Кияни почнуть свій шлях з третього кваліфікаційного раунду

Київське "Динамо" посіло друге місце в чемпіонаті України-2017/18 розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду. Як повідомляє zbirna.com, під час жеребкування "біло-сині" будуть сіяними, оскільки мають досить високий рейтинг УЄФА (62,0).

У другому кваліфікаційному раунді сіяні "Базель" і "Аякс" зіграють з несіяними ПАОК і "Штурмом". Переможці пар пройдуть в наступний раунд кваліфікації.

Таким чином, "Динамо" точно буде в числі сіяних команди і зіграє з ким зі списку: "Фенербахче" (Туреччина), "Стандард" (Бельгія), "Славія" (Чехія). Також теоретично кияни могли б зустрітися з несіяною московським "Спартаком", але українські та російські клуби будуть розведені.

У разі проходу в раунд плей-офф "Динамо", швидше за все, буде несіяною (якщо команди з великим рейтингом УЄФА зуміють пройти своїх суперників).

Зазначимо, що в разі вильоту на будь-який з стадій віце-чемпіон України автоматично потрапить в груповий етап Ліги Європи.

Нагадаємо, раніше визначилися всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів-2018/19.