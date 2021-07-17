Определены победители Каннского фестиваля
Определены победители Каннского фестиваля. Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Indie Wire.
74-й Каннский кинофестиваль проходил во Франции с 6 по 17 июля.
Гран-при Канн получили фильмы "Герой" режиссера Асгара Фархиди и "Купе номер шесть" режиссера Юххо Куосманен.
Лучшим режиссером стал Леос Каракс за фильм "Аннетт".
Награду за лучшую женскую роль получила Ренати Рейнсве (фильм "Самый плохой человек в мире".
Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Калеб Лендри Джонс (фильм "Нитра").
Лучший сценарией - "Сядь за руль моей машины" (Рюсуке Хамагути и Такамаса Оэ).
Приз жюри получили фильмы "Память" Апитчатпона Вирасетакула и "Колено Ахеда" Надава Лапида.
"Золотую камеру" за лучший дебют получила Антонета Аламат Кусиянович за фильм "Мурина".