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Визначено переможців Каннського фестивалю

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Канни, Субота 17 липня 2021 23:09
Визначено переможців Каннського фестивалю Каннський кінофестиваль (twitter.com Festival de Cannes)
Автор: РБК-Україна

Визначено переможців Каннського фестивалю. Золоту пальмову гілку отримав фільм "Титан" Джулії Дюкорно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Indie Wire.

74-й Каннський кінофестиваль проходив у Франції з 6 по 17 липня.

Гран-прі Канн отримали фільми "Герой" режисера Асгара Фархіді і "Купе номер шість" режисера Юххо Куосманен.

Кращим режисером став Леос Каракс за фільм "Аннетт".

Нагороду за кращу жіночу роль отримала Ренаті Рейнсве (фільм "Найгірша людина в світі".

Володарем призу за кращу чоловічу роль став Калеб Лендрі Джонс (фільм "Нітра").

Кращий сценарієм - "Сядь за кермо моєї машини" (Рюсуке Хамагуті і Такамаса ОЕ).

Приз журі отримали фільми "Пам'ять" Апітчатпона Вірасетакула і "Коліно Ахеда" Надава Лапіда.

"Золоту камеру" за кращий дебют отримала Антонета Аламат Кусіянович за фільм "Муріна".

Нагадаємо, що через коронавірус Каннський кінофестиваль переносили.

Також через коронавірус переносили церемонію фестивалю " Золотий глобус-2021".

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