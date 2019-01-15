Определены лауреаты 23-й общенациональной программы «Человек года – 2018»

Процессы, происходящие в Украине в последние годы, радикальные перемены в нашей жизни, стали своеобразным накопителем мощного потенциала конкретных действий, который, априори, уже не может быть не использован во благо страны и людей. Конечно же, это, прежде всего, человеческий потенциал.

Этот потенциал год за годом аккумулирует и общенациональная программа «Человек года», роль которой заключается не просто в констатации и популяризации достижений людей, добившихся всеукраинского, а нередко и международного успеха. «Человек года» выполняет ещё и важную функцию активизации высокого потенциала лидеров. Ведь в их числе немало тех, чья победа в самой авторитетной общенациональной программе стала началом стремительного взлёта в своей сфере деятельности. Так что избранный для XXIII этапа общенациональной программы «Человек года» слоган «Потенциал новых достижений» – полностью отвечает времени и запросам нашего общества.

А порядковый номер нынешней программы «23» – относится к категории позитивных чисел. Оно может быть счастливым – прежде всего для людей, которые в своих мотивах и поступках органично соединяют интересы общества с духовными идеалами. Что вполне соответствует образу обладателя титула «Человек года».

Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года» сообщает средствам массовой информации, что 15 января 2019 г. подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2018 год, и представляет общественности имена лучших украинских профессионалов, которые за свои достижения в 2018 году определены лауреатами 23-й общенациональной программы «Человек года - 2018» в 18–ти профессиональных номинациях Программы.

Торжественная церемония вручения Премии «Человек года – 2018»

состоится

23 марта 2019 года в Национальной опере Украины

ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке :

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА»

ГОЛОВКО Валерий – Председатель Полтавской областной государственной администрации; ГОНЧАРУК Олег – Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации; СТЕПАНОВ Максим – Председатель Одесской областной государственной администрации.

«МЭР ГОДА»

БАЛОГА Андрей – Мэр г. Мукачево (Закарпатская обл.); ЛИННИК Анатолий – Мэр г. Нежин (Черниговская обл.); ТРЕБУШКИН Руслан – Мэр г. Покровск (Донецкая обл.);

«ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ГОДА»

ГАЕВ Вадим – Председатель Новопсковской ОТО Луганской области; КОРЕННОЙ Александр – Председатель Новоукраинской ОТО Кировоградской области; МАЙСТРУК Руслан – Председатель Тетиевской ОТО Киевской области.

«ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»

ИОРГАЧЕВ Дмитрий – Генеральный директор ПАО «Одескабель»; ПИЛИПЮК Петр – Генеральный директор компании «Modern-Expo Group»; ЧАИЦКИЙ Вячеслав – Генеральный директор АО «Электромашина».

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

БИЛОУС Андрей – Генеральный директор СП ООО «Битунова Украина»; КОЗИЦКИЙ Максим – Директор ООО «Эко-Оптима»; СКОМОРОХОВА Алина – Генеральный директор ООО «Тин Импекс».

«МЕНЕДЖЕР ГОДА»

АНТОНЮК Юрий – Голова компании «EPAM Украина»; БОРОДАВКО Михаил – Генеральный директор ЧАО «Укрэнергомонтаж»; КИКТЕНКО Александр – Президент ГК «Сталекс».

«ФИНАНСИСТ ГОДА»

ГРЕБИНСКИЙ Леонид – Председатель Правления АО «КРИСТАЛБАНК»; ГУЛЕЙ Анатолий – Председатель Правления Украинской межбанковской валютной биржи; ТИГИПКО Сергей – Председатель Правления АО «ТАСКОМБАНК».

«ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА»

БАЗИЛЕВСКАЯ Наталия – Председатель Правления ЧАО «ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни»; ЗУБЧЕНКО Ирина – Директор ЧАО «Харьковская муниципальная страховая компания»; КИМ Галина – Генеральный директор «Страховая компания «Ю.Эс.Ай.».

«ЛИДЕР МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ГОДА»

ВЕЛИКАЯ Татьяна – Генеральный директор ООО «Глобал Ивентс Групп»; ДУБЧУК Ирина – Совладелец ООО «ТИГРЕС»; ЦАХЛО Руслана – Президент компании «Союз мастеров красоты Украины».

«АГРАРИЙ ГОДА»

КИСИЛЬ Анатолий – Директор ДП «Агрофирма «Байс-Агро»; ОСАДЧУК Владимир – Генеральный директор ООО «КОФКО АГРИ Ресорсиз Украина»; ТАРАСОВ Сергей – Основатель и руководитель агрохолдинга «І & U».

«ЛИДЕР ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ГОДА»

Группа компаний «DELIVERY» – Генеральный директор – Елена Лакатош; ООО "Ин-Тайм" – Генеральный директор – Сергей Грачев; ООО «Ходльмаер Логистикс Украина» – Исполнительный директор – Татьяна Стрельцова.

«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА»

ЖК «INTERGAL CITY» (Застройщик – компания «Интергал-Буд»); ЖК «ЛЕВАДА» (Застройщик – ЧАО «Агробудмеханизация»); ЖК «ПОДОЛ ГРАД» (Застройщик ­– ООО «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»).

«ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЖУРНАЛИСТ ГОДА»

ГРИЦЫК Ольга (Телеканал «Украина»); ОРЛОВСКАЯ Светлана (Телеканал «Прямий»); ПОЛУЕВ Владимир (Телеканал «112 Украина»).

«СПОРТСМЕН ГОДА»

АБРАМЕНКО Александр – Олимпийский чемпион по фристайлу 2018 года; БИЛОДИД Дарья – Чемпионка Мира по дзюдо 2018 г.; УСИК Александр – Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе (по версиям WBO, WBC, IBF, WBA (Super), The Ring).

«МЕЦЕНАТ ГОДА»

ЗУСМАНОВИЧ Дмитрий – Основатель БФ «Правобережный», Генеральный директор компании «Керамист»; КОРШУНОВА Анна – Президент ОО «Била Птаха», Председатель правления БФ «Фонд Будущего»; НАУМОВ Олег – Основатель Музея украинской живописи.

«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА»

ПЕТРАКОВА Татьяна – Общественный деятель, Главный редактор всеукраинского социального глянца Ukrainian People; ПЛАХТИЙ Дарья – киноактриса, обладательница премии «Золотая дзыґа-2018» за лучшую женскую главную роль; ЧОРНИЙ Екатерина – двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе по фехтованию на шпагах 2018 г.

В лауреатском перечне двадцать третьей общенациональной программы «Человек года - 2018» представлены 17 регионов Украины (Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Кировоградская обл., г. Киев, Киевская обл., Луганская обл., Львовская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл.).

За 23 года существования общенациональной программы обладателями почетного титула «Человек года» стали 411 победителей в национальных номинациях и 119 обладателей международных и специальных премий программы.

Чествование лауреатов и победителей XXІІІ общенациональной программы «Человек года» состоится 23 марта 2019 года во время Торжественной церемонии вручения премий «Человек года-2018».

Автомобильный партнер – Бренд «AUDI»

Официальный транслятор церемонии – Телеканал «ПРЯМИЙ»

Принимает отель «Radisson Blu Киев» у Золотых ворот

Официальный напиток церемонии – «Вина мира»

Также Генеральная дирекция общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА» с огромной благодарностью отмечает компании и организации, которые стали деловыми партнерами программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2018»:

Страховая группа «ТАС» – Официальный Страховщик

Клиника «БОРИС» - Официальный медицинский партнер

Авиакомпания «МАУ» – Генеральный авиаперевозчик

Ресторан «ALMONDO» – Спонсор торжественного приема

Сеть ресторанов L'KAFA-CAFE – Официальный партнер

Адвокатское объединение «Юридическая фирма «Василь Кисиль и партнеры» – Генеральный

юридический партнер

Адвокатское объединение «Spensers ST» – Адвокатское сопровождение

БТА Банк - Генеральный партнер визита Розы Рымбаевой в Украину

Air Astana – Партнер визита Розы Рымбаевой в Украину

Газета «КП в Украине» – Спонсор номинации «Кумир украинцев», официальный информационный партнер

Газета «СЕГОДНЯ» – Генеральный медиа партнер

Газета «Спорт-Экспресс в Украине» – Официальный информационный партнер

Радио «КИЕВ» – Генеральный радио партнер

Телеканал «Первый деловой» – Официальный информационный партнер

Телеканал «112 Украина» – Официальный информационный партнер

Телеканал OBOZ.TV – Официальный информационный партнер

Телеканал «4 канал» – Официальный информационный партнер

Телеканал «O-TV» – Официальный информационный партнер

Телеканал «8 канал» – Официальный информационный партнер

Информационное агентство «УКРИНФОРМ» – Официальное информационное агентство

Информационное агентство «Українські новини» – Эксклюзивный новостной партнер

Информационное агентство «РБК-УКРАИНА» – Эксклюзивный медиа партнер

Интернет -портал «OBOZREVATEL.COM» – Генеральный Интернет-партнер

Интернет-портал «LB.UA» – Официальный Интернет-партнер

Интернет- издание «Ура-Информ» – Официальный Интернет-партнер

Студия стиля «MILFEY» - Beauty партнер

Клуб красоты «Portobello» – Изысканный партнер

Фитнес-клуб «GYMMAXX» - Официальный партнер программы

Отель «MIROTEL» г. Трускавец – Спонсор элитного отдыха

Сеть ресторанов «МИРОВАЯ КАРТА» – Официальный партнер

Отель «Fouquet`s Barriere» – Спонсор наградного и призового фонда

Отель «LE NORMANDY DEAUVILLE» – Спонсор наградного и призового фонда

Отель «ROYAL Barriere DEAUVILLE» – Спонсор наградного и призового фонда

Отель «ROYAL LA BAULE» – Спонсор наградного и призового фонда

Отель «HERMITAGE LA BAULE» – Спонсор наградного и призового фонда

Отель «RIXOS PREMIUM SEAGATE SHARM» – Спонсор наградного и призового фонда

Бренд «SOTHYS» – Спонсор наградного и призового фонда

TM «BRELIL» – Спонсор наградного и призового фонда

TM AJOUR - Спонсор наградного и призового фонда

TM «HYLA» – Спонсор наградного и призового фонда

TM «JOUVENCE ETERNELLE» – Спонсор наградного и призового фонда

Бренд «DOLCE DONNA» – Спонсор наградного и призового фонда

Дизайнерское бюро «R&D» – Спонсор наградного и призового фонда

Бренд «TRAVELITE» – Спонсор наградного и призового фонда

«КОКА-КОЛА Бевериджиз Украина» Партнер церемонии

ТМ «АЛАН» – Вкусный партнер церемонии

Интернет-портал «ИЗВЕСТИЯ В УКРАИНЕ» – Официальный Интернет-партнер

Интернет-портал «GISMETEO.UA» – Специальный Интернет-партнер

Газета «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ» – Официальный информационный партнер

ИД «Украина-Бизнес» – Официальный информационный партнер

Журнал «Натали» – Официальный информационный партнер

Журнал «Грушевского, 5» – Официальный информационный партнер

Журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ» – Официальный информационный партнер

Журнал «МИР ОТДЫХА» – Официальный информационный партнер

Журнал «PROF BUILD» – Официальный информационный партнер

Журнал «LA FAMME» – Официальный информационный партнер

Журнал «БізнесWoman» – Официальный информационный партнер

Журнал «Woman» – Официальный информационный партнер

Журнал «People.ua by Насолода» – Официальный информационный партнер

Журнал «el_turistico» – Официальный информационный партнер

Журнал «Ukrainian people» – Официальный информационный партнер

Журнал «Shikolad» – Официальный информационный партнер

Журнал «Million» – Официальный информационный партнер

Журнал «Financoff» – Официальный информационный партнер

Журнал «APRIORI» – Официальный информационный партнер

Журнал «Fashion of Diplomacy in Ukraine» – Официальный информационный партнер

Журнал «Миллениум» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «NOVOSTIMIRA» – Официальный Интернет-партнер

Интернет-портал «Экономические новости» – Официальный Интернет-партнер

Интернет-портал «ICC» – Официальный Интернет-партнер

Интернет-портал «OUTLOOK» – Официальный Интернет-партнер

Интернет-портал «UAINFO» – Официальный Интернет-партнер

Интернет-портал «Буквы» – Официальный Интернет-партнер

Интернет-портал «GoGetNews» – Официальный Интернет-партнер

Интернет-портал «Vector News» – Официальный Интернет-партнер

Интернет- издание «E-NEWS» – Официальный Интернет-партнер

Интернет- издание «E-Finance» – Официальный Интернет-партнер

Интернет-портал «Lucky Ukraine» – Официальный Интернет-партнер

Интернет- издание «УРА-информ» – Официальный Интернет-партнер

Интернет-портал «bizreliz.info» – Официальный Интернет-партнер

Интернет-портал «Alwaysbusymama» – Официальный Интернет-партнер

Интернет-портал «Budport.com» – Официальный Интернет-партнер

Интернет-портал «Ivetta» – Официальный Интернет-партнер

Интернет-портал «Open World» – Официальный Интернет-партнер

ТМ GOLETS – Официальный партнер церемонии

«Фомин и партнеры» – Официальный партнер