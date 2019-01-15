Визначені лауреати 23-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2018»

Процеси, що відбуваються в Україні останнім часом, радикальні зміни у нашому житті стали своєрідним накопичувачем потужного потенціалу конкретних дій які, апріорі, вже не можуть бути не використані на благо країни і людей. Звичайно, це, перш за все, людський потенціал.

Цей потенціал рік за роком акумулює і загальнонаціональна програма «Людина року», роль якої полягає не просто в констатації і популяризації досягнень людей, які домоглися всеукраїнського, а нерідко і міжнародного успіху. «Людина року» виконує ще й важливу функцію активізації високого потенціалу лідерів. Адже в їх числі чимало тих, чия перемога в найавторитетнішій загальнонаціональній програмі стала початком стрімкого злету в своїй сфері діяльності. Так що обраний для XXIII етапу загальнонаціональної програми «Людина року» слоган «Потенціал нових досягнень» – повністю відповідає часу і запитам нашого суспільства.

А порядковий номер нинішньої програми «23» – відноситься до категорії позитивних чисел. Воно може бути щасливим – перш за все для людей, які в своїх мотивах і вчинках органічно поєднують інтереси суспільства з духовними ідеалами. Що цілком відповідає образу володаря титулу «Людина року».

Генеральна дирекція загальнонаціональної програми «Людина року» повідомляє засобам масової інформації, що 15 січня 2019 р. підведені підсумки експертного опитування за 2018 рік та доводить до відома громадськості імена кращих українських професіоналів, які за свої досягнення у 2018 році визначені лауреатами 23-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2018».

Урочиста церемонія вручення Премії «Людина року – 2018»

відбудеться

23 березня 2019 року в Національній опері України

УВАГА! Імена претендентів подаються в алфавітному порядку :

« РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР РОКУ »

ГОЛОВКО Валерій – Голова Полтавської обласної державної адміністрації; ГОНЧАРУК Олег – Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації; СТЕПАНОВ Максим – Голова Одеської обласної державної адміністрації;

« МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ »

БАЛОГА Андрій – Міський голова м. Мукачева (Закарпатська обл.); ЛІННИК Анатолій – Міський голова м.Ніжина (Чернігівська обл.); ТРЕБУШКІН Руслан – Міський голова м.Покровська (Донецька обл.);

«ЛІДЕР ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ РОКУ»

ГАЄВ Вадим – Голова Новопсковської ОТГ Луганської області; КОРІННИЙ Олександр – Голова Новоукраїнської ОТГ Кіровоградської області; МАЙСТРУК Руслан – Голова Тетіївської ОТГ Київської області;

« ПРОМИСЛОВЕЦЬ РОКУ »

ІОРГАЧОВ Дмитро – Генеральний директор ПАТ «Одескабель»; ПИЛИПЮК Петро – Генеральний директор компанії «Modern-Expo Group»; ЧАІЦЬКИЙ Вячеслав – Генеральний директор АТ «Електромашина»;

«ПІДПРИЄМЕЦЬ РОКУ»

БІЛОУС Андрій - Генеральний директор СП ТОВ «Бітунова Україна»; КОЗИЦЬКИЙ Максим – Директор ТОВ «Еко-Оптіма»; СКОМОРОХОВА Аліна – Генеральний директор ТОВ «Тін Імпекс»;

« МЕНЕДЖЕР РОКУ »

АНТОНЮК Юрій – Голова компанії «EPAM Україна»; БОРОДАВКО Михайло – Генеральний директор ПрАТ «Укренергомонтаж»; КІКТЕНКО Олександр – Президент ГК «Сталекс»;

« ФІНАНСИСТ РОКУ »

ГРЕБІНСЬКИЙ Леонід – Голова Правління АТ «КРИСТАЛБАНК»; ГУЛЕЙ Анатолій – Голова правління Української міжбанківської валютної біржі; ТІГІПКО Сергій – Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»;

«ЛІДЕР СТРАХОВОГО РИНКУ РОКУ»

БАЗИЛЕВСЬКА Наталія – Голова правління ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»; ЗУБЧЕНКО Ірина – Директор ПрАТ «Харківська муніципальна страхова компанія»; КИМ Галина – Генеральний директор «Страхова компанія «Ю.Ес.Ай.»;

«ЛІДЕР МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ РОКУ»

ВЕЛИКА Тетяна – Генеральний директор ТОВ «Глобал Івентс Груп»; ДУБЧУК Ірина – Співвласник ТОВ «ТИГРЕС»; ЦАХЛО Руслана – Президент компанії «Союз майстрів краси України»;

« АГРАРІЙ РОКУ »

КИСІЛЬ Анатолій – Директор ДП «Агрофірма «Байс-Агро»; ОСАДЧУК Володимир – Генеральний директор ТОВ «КОФКО АГРІ Ресорсіз Україна»; ТАРАСОВ Сергій – Засновник та керівник агрохолдингу «І & U».

«ЛІДЕР ЛОГІСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ РОКУ»

Група компаній «DELIVERY» – Генеральний директор - Олена Лакатош; ТОВ "Ін-Тайм" – Генеральний директор - Сергій Грачов; ТОВ «Ходльмаєр Логістикс Україна» – Виконавчий директор - Тетяна Стрельцова;

« ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС РОКУ »

ЖК «INTERGAL CITY» (Забудовник – компанія «Інтергал-Буд»); ЖК «ЛЕВАДА» (Забудовник – ПрАТ «Агробудмеханізація»); ЖК «ПОДОЛ ГРАД» (Забудовник ­– ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»).

« ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЖУРНАЛІСТ РОКУ »

ГРИЦИК Ольга (Телеканал «Україна»); ОРЛОВСЬКА Світлана (Телеканал «Прямий»); ПОЛУЄВ Володимир (Телеканал «112 Україна»).

« СПОРТСМЕН РОКУ »

«МЕЦЕНАТ РОКУ»

ЗУСМАНОВИЧ Дмитро – Засновник БФ «Правобережний», Генеральний директор компанії «Кераміст»; КОРШУНОВА Анна – Президент ГО «Біла Птаха», Голова правління БФ «Фонд Майбутнього»; НАУМОВ Олег - Засновник Музею українського живопису;

«НОВА ГЕНЕРАЦІЯ РОКУ»

ПЕТРАКОВА Тетяна – Суспільний діяч, Головний редактор всеукраїнського соціального журналу Ukrainian People; ПЛАХТІЙ Дарія – кіноакторка, володарка премії «Золота дзиґа-2018» за кращу жіночу головну роль. ЧОРНІЙ Катерина – дворазова чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі з фехтування на шпагах 2018 р.

У лауреатському переліку двадцять третьої загальнонаціональної програми «Людина року–2018» представлені 17 регіонів України (Волинська обл., Дніпропетровська обл., Донецька обл., Закарпатська обл., Запорізька обл., Івано-Франківська обл., Кіровоградська обл., м. Київ, Київська обл., Луганська обл., Львівська обл., Одеська обл., Полтавська обл., Харківська обл., Хмельницька обл., Черкаська обл., Чернігівська обл.)

За 23 роки існування загальнонаціональної програми володарями почесного титулу «Людина року» стали 411 переможців в національних номінаціях і 119 володарів міжнародних і спеціальних премій програми.

Вшанування лауреатів та переможців XXІІІ загальнонаціональної програми «Людина року» відбудеться 23 березня 2019 року під час Урочистої церемонії вручення премії «Людина року-2018».

Автомобільний партнер – бренд AUDI

Офіційний транслятор церемонії – Телеканал «ПРЯМИЙ»

Приймає готель «Radisson Blu Київ» біля Золотих воріт

Офіційний напій церемонії – «ВИНА СВІТУ»

Також Генеральна дирекція загальнонаціональної програми «ЛЮДИНА РОКУ» з великою вдячністю відмічає компанії і організації, які стали діловими партнерами програми «Людина року».

Страхова група «ТАС» – Офіційний Страховик

Клініка «БОРИС» – Офіційний медичний партнер

Авіакомпанія «МАУ» – Генеральний авіаперевізник

Ресторан «ALMONDO» – Спонсор урочистого прийому

Мережа ресторанів L'KAFA-CAFE – Офіційний партнер

Адвокатське об′єднання «юридична фірма «ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ» – Генеральний юридичний партнер

Адвокатське об’єднання «Spensers ST» – Адвокатський супровід

БТА Банк – Генеральний партнер візиту Рози Римбаєвої в Україну

Air Astana – Партнер візиту Рози Римбаєвої в Україну

Газета «КП в Украине» – Спонсор номінації «Кумир українців», офіційний інформаційний партнер

Газета «СЕГОДНЯ» – Генеральний медіапартнер

Газета «СПОРТ-ЭКСПРЕСС В УКРАИНЕ» – Офіційний інформаційний партнер

Радіо «КИЇВ» – Генеральний радіо партнер

Телеканал «Перший діловий» – Офіційний інформаційний партнер

Телеканал «112 Україна» – Офіційний інформаційний партнер

Телеканал OBOZ.TV – Офіційний інформаційний партнер

Телеканал «4 канал» – Офіційний інформаційний партнер

Телеканал «O-TV» – Офіційний інформаційний партнер

Телеканал «8 канал» – Офіційний інформаційний партнер

Інформаційна агенція «УКРІНФОРМ» – Офіційне інформаційне агентство

Інформаційна агенція «РБК-УКРАЇНА» – Ексклюзивний медіа-партнер

Інформаційна агенція «Українські новини» – Ексклюзивний новостійний партнер

Інтернет -портал «OBOZREVATEL.COM» – Генеральний Інтернет-партнер

Інтернет-портал «LB.UA» – Офіційний Інтернет-партнер

Салон краси «MILFEY» – Beauty партнер

Клуб краси «Portobello» – Вишуканий партнер

Фітнес-клуб «GYMMAXX» – Офіційний партнер програми

Готель «MIROTEL» м. Трускавець – Спонсор елітного відпочинку

Мережа ресторанів «МИРОВАЯ КАРТА» – Офіційний партнер

Готель «Fouquet`s Barriere» – Спонсор нагородного і призового фонду

Готель «LE NORMANDY DEAUVILLE» – Спонсор нагородного і призового фонду

Готель «ROYAL Barriere DEAUVILLE» – Спонсор призового фонду

Готель «ROYAL LA BAULE» – Спонсор нагородного і призового фонду

Готель «HERMITAGE LA BAULE» – Спонсор нагородного і призового фонду

Готель «RIXOS PREMIUM SEAGATE SHARM» – Спонсор призового фонду

Бренд «SOTHYS» – Спонсор нагородного і призового фонду

TM «BRELIL» – Спонсор нагородного і призового фонду

TM AJOUR – Спонсор нагородного і призового фонду

ТМ «HYLA» – Спонсор нагородного і призового фонду

TM «JOUVENCE ETERNELLE» – Спонсор нагородного і призового фонду

Бренд «DOLCE DONNA» – Спонсор нагородного і призового фонду

Дизайнерское бюро «R&D» – Спонсор нагородного і призового фонду

Бренд «TRAVELITE» – Спонсор нагородного і призового фонду

«КОКА-КОЛА Беверіджиз Україна» – Партнер церемонії

ТМ «АЛАН» – Смачний партнер церемонії

Інтернет-портал «ИЗВЕСТИЯ В УКРАИНЕ» – Офіційний Інтернет-партнер

Інтернет-портал «GISMETEO.UA» – Спеціальний Інтернет-партнер

Газета «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ» – Офіційний інформаційний партнер



ИД «Украина-Бизнес» – Офіційний інформаційний партнер



Журнал «Натали» – Офіційний інформаційний партнер



Журнал «Грушевского, 5» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «МИР ОТДЫХА» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «PROF BUILD» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «LA FAMME» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «Woman» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «People.ua by Насолода» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «el_turistico» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «Ukrainian people» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «Shikolad» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «Million» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «Financoff» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «БізнесWoman» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «APRIORI» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «Fashion of Diplomacy in Ukraine» – Офіційний інформаційний партнер

Журнал «Миллениум» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал «NOVOSTIMIRA» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал «Экономические новости» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал «ICC» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал «OUTLOOK» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал «UAINFO» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-видання «Буквы» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал «GoGetNews» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал «Vector News» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-видання «E-NEWS» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-видання «E-Finance» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал «bizreliz.info» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал «Ура-Інформ» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал «Lucky Ukraine» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал «Alwaysbusymama» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал «Budport.com» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал «Ivetta» – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал «Open World» – Офіційний інформаційний партнер

ТМ GOLETS – Офіційний партнер церемонії

«Фомін і партнери» - Офіційний партнер