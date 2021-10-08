Определены 18 школ, которым Цитрус подарит наборы техники

В условиях пандемии самое ценное, что есть у людей, а в частности детей, – это живое общение. Из-за распространения штамма «Дельта» и роста заболеваемости Covid-19 быть открытыми и работать в обычном режиме смогут образовательные учреждения, в которых минимум 80% персонала полностью вакцинированы. Поэтому Цитрус совместно с Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине провели национальный конкурс «Вакциновані й відкриті».

В Цитрусе считают своей социальной миссией присоединиться к кампании по вакцинации от Covid-19 и мотивировать ответственных педагогов ценными подарками.

В конкурсе приняли участие коллективы более трети школ из всех регионов страны. И это самый большой показатель среди подобных активностей ЮНИСЕФ. Также это означает, что все эти школы останутся открытыми во время карантина в желтой и оранжевой зонах!

«Дети, как никто другой, должны оставаться в социуме и продуктивно использовать свою энергию. Поэтому мы поддерживаем инициативу, которая помогает детям получить полноценное детство», – прокомментировал Вадим Лысюк, генеральный директор Цитруса.

В компании акцентируют, что вакцинация от Covid-19 действительно важна. И не только ради призов, а прежде всего ради своего здоровья. К тому же, сегодня это единственный способ максимально обезопасить учителей и детей.

30 сентября среди 6134 школ-участников конкурса были определены победители, которым Цитрус подарит наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров:

Высоцкое заведение общего среднего образования Высоцкого сельского совета Сарненского района Ровенской области

Спасско-Михайловское заведение общего среднего образования I-III ступеней Новодонецкого поселкового совета Донецкой области

Мислятинська общеобразовательная школа I-III ступеней Изяславского городского совета Хмельницкой области

Еще 15 школ получат наборы из 10 гарнитур и роутера.

«Каждому ребенку мы хотим пожелать развивать свою индивидуальность, таланты и ничего не бояться. Учителям мы выражаем свою искреннюю благодарность за то, что дарите детям знания. Спасибо за мужество и командный дух, благодаря которому школы будут работать и подарят детям полноценное детство», – добавил Вадим Лысюк.

Также все участники получат почетные грамоты и гарантированные призы за публикации о конкурсе в соцсетях под хэштегом #ВакцинованіВідкриті.

Полный список школ-победительниц можно найти на сайте Министерства образования и науки Украины.