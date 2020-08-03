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При определении зон карантина в Украине рассматривали 8 областей

Украина, Понедельник 03 августа 2020 18:18
При определении зон карантина в Украине рассматривали 8 областей
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Остальные регионы автоматически занесли в "зеленую зону"

Министерство здравоохранения при определении зон карантина в Украине рассматривало только восемь областей. В этих регионах были превышены показатели, однако местные органы не собирали комиссию по чрезвычайным ситуациям раз в три дня, чтобы принять адекватные меры реагирования.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, решение о введении карантинных зон принималось на основании пятидневного превышения показателей, которые разрешают ослабление ограничений, в восьми областях.

"Мы предусмотрели определенные ограничители, которые не позволяют побеждать формуле малых чисел. Поэтому "красная зона" не внедряется там, где количество активных больных менее 60 на 100 тысяч населения. Также учтен коэффициент миграции и доступности тестирования", - отметил Ляшко.

Он также отметил, что рассчитанные показатели отражают действующую эпидемиологическую ситуацию в Украине.

"В последующем динамика будет меняться и количество областей, которое будет рассчитываться, будет динамичным, и каждый раз не будут одни и те же области. Поэтому сейчас не надо смотреть, что области дают большие цифры, поскольку они были раньше в эпидпроцессе, сейчас там ситуация стабилизирована", - добавил Ляшко.

Отметим, по состоянию на 3 августа разные карантинные зоны есть только во Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях.

Напомним, ранее Волынская ОГА назвала случайным то, что областной центр Луцк попал в "красную зону".

"Укрзализныця" уже закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь в связи с тем, что эти города находятся в зоне с максимальными карантинными ограничениями.

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