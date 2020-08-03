При визначенні зон карантину в Україні розглядали 8 областей

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Інші регіони автоматично занесли в "зелену зону"

Міністерство охорони здоров'я при визначенні зон карантину в Україні розглядало лише вісім областей. В цих регіонах були перевищені показники, однак місцеві органи не збирали комісію з надзвичайних ситуацій раз но три дні, щоб прийняти адекватні заходи реагування.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, рішення про введення карантинних зон приймалося на підставі п'ятиденного перевищення показників, які дозволяють ослаблення обмежень, у восьми областях.

"Ми передбачили певні обмеження, які не дозволяють перемагати формулі малих чисел. Тому "червона зона" не впроваджується там, де кількість активних хворих менше 60 на 100 тисяч населення. Також враховано коефіцієнт міграції та доступності тестування", - зазначив Ляшко.

Він також зазначив, що розраховані показники відображають діючу епідеміологічну ситуацію в Україні.

"У подальшому динаміка буде змінюватися і кількість областей, яке буде розраховуватися, буде динамічною, і кожен раз не будуть одні і ті ж області. Тому зараз не треба дивитися, що області дають великі цифри, оскільки вони були раніше в епідпроцессі, зараз там ситуація стабілізована", - додав Ляшко.

Зазначимо, станом на 3 серпня різні карантинні зони є тільки у Львівській, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, раніше Волинська ОДА назвала випадковим те, що обласний центр Луцьк потрапив в "червону зону".

"Укрзалізниця" вже закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя у зв'язку з тим, що ці міста знаходяться в зоні з максимальними карантинними обмеженнями.