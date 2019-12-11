Определена площадка для объявленной Зеленским программы кредитов

Программа кредитов "Возвращайся и оставайся", анонсированная президентом Украины Владимиром Зеленским, будет работать на базе Немецко-украинского фонда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании Кабмин передал Немецко-украинский фонд в полное управление Министерству финансов. Данный фонд станет площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, а его работу проконтролирует НБУ.

Напомним, в начале декабря Зеленский объявил о запуске программы для возвращения мигрантов и заробитчан. Она заработает с 1 февраля 2020 года и предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых.

Предполагается, что кредиты размером до 1,5 млн гривен будут выдавать на пять лет под 5% годовых, если планируется выручка в 25 млн гривен и создаются минимум два рабочих места. Кредит под 7% годовых будет выдаваться для бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижаться.

Кредит под 9% годовых будет выдаваться для бизнеса с выручкой до 50 млн гривен. Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.