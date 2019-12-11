Визначено майданчик для оголошеної Зеленським програми кредитів

Програма кредитів "Повертайся і залишайся", анонсована президентом України Володимиром Зеленським, буде працювати на базі Німецько-українського фонду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін передав Німецько-український фонд у повне управління Міністерства фінансів. Даний фонд стане майданчиком для програми кредитування малого і мікробізнесу, а його роботу проконтролює НБУ.

Нагадаємо, на початку грудня Зеленський оголосив про запуск програми для повернення мігрантів та заробітчан. Вона запрацює з 1 лютого 2020 року і передбачає доступне кредитування під 5-9% річних.

Передбачається, що кредити розміром до 1,5 млн гривень будуть видавати на п'ять років під 5% річних, якщо планується виручка в 25 млн гривень і створюються мінімум два робочих місця. Кредит під 7% річних буде видаватися для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка буде знижуватися.

Кредит під 9% річних буде видаватися для бізнесу з виручкою до 50 млн гривень. Сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.