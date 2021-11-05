Опрашивали граждан для Госдумы России: СБУ разоблачила сеть колл-центров

Украинские правоохранители разоблачили и заблокировали работу колл-центров, которые выполняли заказы Государственной думы России. Колл-центры работали на территории Черкасс и Умани.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Организовали работу колл-центров местные коммерсанты. В колл-центрах круглосуточно работали до 200 операторов.
Колл-центры проводили социологические опросы граждан России, жителей оккупированного Донбасса и Крыма касательно их участия в "выборах" в российскую Госдуму. Операторы собирали информацию о:
Среди заказчиков услуг были Пенсионный фонд России, телеканал "НТВ+", "Ростелеком" и подсанкционные российские банки "ВТБ", "Газпром" и другие.
Правоохранители провели обыски в помещениях колл-центров и изъяли:
В настоящее время проводятся следственные действия для привлечения к ответственности причастных к работе колл-центров лиц.