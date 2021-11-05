Опитували громадян для Держдуми Росії: СБУ викрила мережу кол-центрів

Українські правоохоронці викрили та заблокували роботу кол-центрів, які виконували замовлення Державної думи Росії. Кол-центри працювали на території Черкас та Умані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Організували роботу кол-центрів місцеві комерсанти. У кол-центрах цілодобово працювали до 200 операторів.
Кол-центри проводили соціологічні опитування громадян Росії, мешканців окупованого Донбасу та Криму щодо їх участі у "виборах" до російської Держдуми. Оператори збирали інформацію про:
Серед замовників послуг були Пенсійний фонд Росії, телеканал "НТВ+", "Ростелеком" та підсанкційні російські банки "ВТБ", "Газпром" та інші.
Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях кол-центрів та вилучили:
Наразі проводяться слідчі дії для притягнення до відповідальності причетних до роботи кол-центрів осіб.