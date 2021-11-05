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Опитували громадян для Держдуми Росії: СБУ викрила мережу кол-центрів

Автор: Дмитро Левицький

Українські правоохоронці викрили та заблокували роботу кол-центрів, які виконували замовлення Державної думи Росії. Кол-центри працювали на території Черкас та Умані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Організували роботу кол-центрів місцеві комерсанти. У кол-центрах цілодобово працювали до 200 операторів.

Кол-центри проводили соціологічні опитування громадян Росії, мешканців окупованого Донбасу та Криму щодо їх участі у "виборах" до російської Держдуми. Оператори збирали інформацію про:

  • політичні вподобання;
  • рейтинги партій;
  • побажання щодо покращення політичної ситуації.

Серед замовників послуг були Пенсійний фонд Росії, телеканал "НТВ+", "Ростелеком" та підсанкційні російські банки "ВТБ", "Газпром" та інші.

Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях кол-центрів та вилучили:

  • понад 120 комп’ютерів з російським програмним забезпеченням;
  • документи, які свідчать про співпрацю з Росією;
  • чорну бухгалтерію;
  • інструкції з обслуговування клієнтів, методами конспірації на випадок перевірок.

Наразі проводяться слідчі дії для притягнення до відповідальності причетних до роботи кол-центрів осіб.

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