Опрашивали граждан для Госдумы России: СБУ разоблачила сеть колл-центров
Украинские правоохранители разоблачили и заблокировали работу колл-центров, которые выполняли заказы Государственной думы России. Колл-центры работали на территории Черкасс и Умани.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Организовали работу колл-центров местные коммерсанты. В колл-центрах круглосуточно работали до 200 операторов.
Колл-центры проводили социологические опросы граждан России, жителей оккупированного Донбасса и Крыма касательно их участия в "выборах" в российскую Госдуму. Операторы собирали информацию о:
- политических предпочтениях;
- рейтингах партий;
- пожеланиях по улучшению политической ситуации.
Среди заказчиков услуг были Пенсионный фонд России, телеканал "НТВ+", "Ростелеком" и подсанкционные российские банки "ВТБ", "Газпром" и другие.
Правоохранители провели обыски в помещениях колл-центров и изъяли:
- более 120 компьютеров с российским программным обеспечением;
- документы, свидетельствующие о сотрудничестве с Россией;
- черную бухгалтерию;
- инструкции по обслуживанию клиентов, методам конспирации на случай проверок.
В настоящее время проводятся следственные действия для привлечения к ответственности причастных к работе колл-центров лиц.