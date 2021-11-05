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Опрашивали граждан для Госдумы России: СБУ разоблачила сеть колл-центров

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Черкасская область, Пятница 05 ноября 2021 16:02
Опрашивали граждан для Госдумы России: СБУ разоблачила сеть колл-центров Фото: СБУ разоблачила сеть колл-центров, которые работали на Россию (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские правоохранители разоблачили и заблокировали работу колл-центров, которые выполняли заказы Государственной думы России. Колл-центры работали на территории Черкасс и Умани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Организовали работу колл-центров местные коммерсанты. В колл-центрах круглосуточно работали до 200 операторов.

Колл-центры проводили социологические опросы граждан России, жителей оккупированного Донбасса и Крыма касательно их участия в "выборах" в российскую Госдуму. Операторы собирали информацию о:

  • политических предпочтениях;
  • рейтингах партий;
  • пожеланиях по улучшению политической ситуации.

Среди заказчиков услуг были Пенсионный фонд России, телеканал "НТВ+", "Ростелеком" и подсанкционные российские банки "ВТБ", "Газпром" и другие.

Правоохранители провели обыски в помещениях колл-центров и изъяли:

  • более 120 компьютеров с российским программным обеспечением;
  • документы, свидетельствующие о сотрудничестве с Россией;
  • черную бухгалтерию;
  • инструкции по обслуживанию клиентов, методам конспирации на случай проверок.

В настоящее время проводятся следственные действия для привлечения к ответственности причастных к работе колл-центров лиц.

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